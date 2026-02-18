Le trame spagnole de La Promessa si concentreranno su un momento particolarmente delicato per Cristóbal. Il maggiordomo resterà profondamente scosso dopo aver scoperto un segreto legato al suo passato. Durante un faccia a faccia destinato a incidere sugli equilibri della tenuta, Leocadia rivelerà la verità sulla paternità di Ángela. Una rivelazione che farà emergere un inganno protratto nel tempo, portando il maggiordomo a reagire con amarezza, pronunciando parole cariche di delusione: “Come hai potuto?”.

Leocadia confessa l’inganno a Cristóbal

Il confronto tra Leocadia e Cristóbal segnerà uno dei momenti più sconvolgenti della stagione.

Dopo tensioni e silenzi, sarà il maggiordomo a pretendere chiarezza, soprattutto dopo essere stato accusato di essersi innamorato di Teresa.

Cristóbal rivendicherà la propria correttezza: “Sono sempre stato sincero con te”. Leocadia, per una volta, non cercherà scappatoie. Lo fisserà negli occhi e ammetterà: “Io no. Non del tutto”.

Il silenzio si farà pesante quando lei continuerà: “Ti ho nascosto la cosa più importante. E l’unica volta in cui me lo hai chiesto, ti ho mentito”.

Ángela è la figlia di Cristóbal, la confessione di Leocadia

A quel punto arriverà la rivelazione che cambierà tutto: “Mi hai chiesto se Ángela fosse tua figlia e ti ho detto di no. Ma lo è”.

Cristóbal resterà senza parole, travolto dalla consapevolezza di essere stato escluso per anni dalla realtà sulla propria paternità.

Ferito, le ricorderà il passato: “Sei stata così categorica che ho escluso completamente di poter essere il padre di Ángela”.

E, consapevole della propria fama di donna capace di mentire, aggiungerà con amarezza: “Sai che posso essere molto convincente nei miei inganni, ma questa volta ti sto dicendo la verità”.

‘Come hai potuto?’, il dolore di Cristóbal dopo la verità

Cristóbal, sconvolto dall’esito del confronto, reagirà con dolore: “Non può essere… Come hai potuto farmi questo?”.

La frattura tra loro apparirà profonda. Cristóbal dovrà ora decidere se affrontare la verità e tentare di ricostruire un legame con Ángela o lasciarsi sopraffare dal senso di tradimento che lo ha colpito nel modo più intimo.