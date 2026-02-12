Nelle prossime puntate spagnole de La Promessa, Curro annuncerà l’intenzione di sposare Ángela. Il giovane sceglierà di comunicare apertamente la volontà condivisa con la ragazza, spiegando ai familiari di voler celebrare le nozze il prima possibile. Dopo la conclusione del precedente legame tra Ángela e Lorenzo, questa scelta rappresenterà per entrambi un passo deciso verso una nuova fase della loro vita. L’annuncio, tuttavia, non sarà accolto in modo unanime e porterà a nuove tensioni all’interno della tenuta.

Curro sorprende il palazzo: vuole sposare Ángela ‘il prima possibile’

Curro sorprenderà tutti con un annuncio. Dopo la cancellazione delle nozze tra Lorenzo e Ángela, il giovane non perderà tempo e deciderà di esporsi pubblicamente davanti ai suoi cari.

Durante un momento condiviso con la famiglia, Curro prenderà la parola con determinazione: “Volevo annunciarvi ufficialmente che Ángela e io abbiamo deciso di sposarci il prima possibile”.

Le sue parole provocheranno sorpresa nel palazzo. Accanto a lui, Ángela non arretrerà, pronta a sostenere quella scelta nonostante le tensioni che li circondano. La decisione arriverà dopo settimane di ostacoli, sospetti e pressioni, soprattutto da parte di Lorenzo, che non ha mai nascosto la propria contrarietà.

Manuel cede a Leocadia, tensioni al palazzo tra minacce e scontri

Nelle stesse puntate, la tensione al palazzo crescerà su più fronti. Manuel non riuscirà a cacciare Leocadia e sarà costretto a cedere al suo ricatto, mentre Lorenzo arriverà a minacciare Margarita e si scontrerà con Alonso, arrivando a un confronto fisico.

Martina e Adriano si separano, Jacobo parte per gli Stati Uniti

Sul fronte sentimentale, Martina e Adriano ammetteranno di non poter stare insieme per non ferire altre persone, ma la partenza imminente per New York complicherà ulteriormente la situazione. Intanto, Jacobo annuncerà il trasferimento negli Stati Uniti, alimentando nuovi sospetti e tensioni.

Nel servizio, Vera farà ammenda per aver accusato ingiustamente Teresa, mentre il rapporto tra María e Carlo continuerà a far discutere.

Petra, dal canto suo, rinuncerà a un avanzamento per dedicarsi al rifugio, che però attraverserà difficoltà economiche. A sconvolgere ulteriormente gli equilibri sarà anche l’arrivo di Ciro, destinato a portare nuove domande.