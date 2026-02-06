Le nuove anticipazioni de La Promessa in arrivo dalla Spagna segnano un passaggio importante nella vicenda di Ángela. Dopo l’annullamento del matrimonio con Lorenzo, deciso in seguito alle pressioni esercitate da Margarita sul suo passato, Curro sceglierà di compiere un passo significativo. In un momento riservato, Curro esprimerà apertamente i propri sentimenti nei confronti di Ángela e le rivolgerà una domanda diretta: “Vuoi sposarmi?”.
Margarita ricatta Lorenzo
La vicenda sentimentale di Ángela si intreccerà sempre più con dinamiche familiari complesse.
Dopo il confronto con Margarita, la pressione su Lorenzo de la Mata aumenterà. Decisa a impedire il matrimonio tra Lorenzo e Ángela, Margarita metterà il capitano alle strette, minacciando di rendere pubblica una verità legata al suo passato: l’esistenza di un figlio illegittimo, Benito. Una rivelazione che, se resa nota, comprometterebbe la sua posizione. Lorenzo continuerà a negare ogni accusa, ma il peso di questa situazione lo accompagnerà fino a una cena in famiglia, scelta come momento per chiarire ufficialmente la propria posizione.
Lorenzo rompe con Ángela, Curro si riavvicina
Proprio durante quella cena, davanti ai familiari, Lorenzo prenderà la parola per annunciare la decisione di rompere il fidanzamento con Ángela.
Una scelta che non chiarirà del tutto i nodi legati al suo passato, ma che porterà alla fine del progetto di matrimonio.
Parallelamente, accanto ad Ángela continuerà a esserci Curro, determinato a sostenerla in un momento così delicato. Dopo un periodo di distanza e un successivo riavvicinamento, tra i due si consoliderà un rapporto fondato sulla fiducia reciproca e sulla volontà di affrontare insieme le difficoltà.
Curro chiede ad Ángela di sposarlo
Dopo l’annuncio della rottura del fidanzamento da parte di Lorenzo, Curro deciderà di compiere un passo personale e chiarire i propri sentimenti. In un momento riservato, sceglierà di esprimere apertamente i propri sentimenti, rivolgendosi ad Ángela con una domanda semplice e diretta: “Vuoi sposarmi?
”. Una proposta che rappresenterà per la giovane la possibilità di immaginare un futuro basato su una scelta libera e consapevole.
La risposta di Ángela, destinata ad arrivare dopo una profonda riflessione, aprirà una nuova fase della storia.