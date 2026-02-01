Basilio ammetterà le sue colpe con Curro nelle prossime puntate de La Promessa: "Ho tagliato io le cinghie della sella" e spiegherà di aver eseguito solo gli ordini.

Le anticipazioni rivelano che Curro troverà il finto stalliere e gli chiederà di più sull'attentato che ha subito durante il picnic. Non arriverà al mandante, ma gli indizi gli faranno pensare che sia stato Lorenzo ad organizzare tutto.

La verità sull'attentato a Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo diventerà il primo sospettato per l'attentato a Curro e la morte di Jana.

Le indagini di Curro, infatti, arriveranno proprio al Capitano e inizieranno dall'attentato durante la corsa con i cavalli. Dopo la brutta caduta al picnic, Curro capirà che qualcuno voleva farlo fuori e le sue ricerche partiranno da Basilio, il ragazzo che si occupava delle selle. Per cercarlo, lui e Lope arriveranno ad un casinò e anche se non otterranno il nome del mandante, scopriranno che c'è una gioielleria che si occupa di affari loschi. Basilio ammetterà le sue colpe: "Ho tagliato io le cinghie della sella". Successivamente, però, aggiungerà anche di non sapere chi gli ha dato questo incarico. L'uomo spiegherà che lui esegue solo gli ordini e la gioielleria funge da tramite tra mandante ed esecutore per tutelare la privacy dei clienti.

Grazie a Esmeralda, la commessa del negozio, Curro arriverà a Jacinto Iglesias, il braccio destro del proprietario della gioielleria che possiede un quaderno con tutti i nomi dei mandanti dei reati.

Curro vedrà Lorenzo come il colpevole dell'attentato e della fine di Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro si metterà alla ricerca di Jacinto Iglesias e Vera lo aiuterà molto in questo. La ragazza, infatti, riconoscerà subito quel nome: si tratta del segretario di suo padre, il duca di Carril. A quel punto Lope riuscirà ad introdursi a casa dei duchi e al suo ritorno avrà una notizia sconvolgente per Curro: Lorenzo è andato a far visita al duca. Il racconto di Lope non si fermerà qui, perché aggiungerà che dopo l'incontro con il Capitano, il duca di Carril ha bruciato il quaderno con i nomi.

Curro non avrà più dubbi: "È stato Lorenzo ad assumere Basilio: voleva farmi fuori". Il giovane andrà subito a parlare con Pia, certo che Lorenzo sia anche il colpevole della morte di Jana. La tesi del valletto non è affatto inverosimile, anche perché in passato il Capitano ha già tentato di togliergli la vita.