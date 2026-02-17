Secondo le ultime trame spagnole de La Promessa, Curro sarà deciso a recuperare il proprio ruolo nell’aristocrazia e annuncerà ufficialmente l’intenzione di riottenere il titolo di Barone di Linaja. Pur confermando il suo sentimento per Ángela, il giovane sceglierà di rimandare temporaneamente il matrimonio per affrontare una questione legata alla propria dignità personale. Si dichiarerà pronto a rivolgersi alla Corona per superare l’opposizione di Lorenzo.
Curro annuncia le nozze, ma c'è un ostacolo
Curro sorprenderà Alonso e Lorenzo con una dichiarazione.
Riuniti davanti al marchese, il giovane parlerà con determinazione, lasciando intendere di aver preso una decisione definitiva sul suo futuro.
Curro inizierà chiarendo la sua posizione sentimentale: "Voglio che vi sia chiaro che Ángela e io ci sposeremo, prima o poi". Una dichiarazione netta, che metterà subito in allarme Lorenzo. Tuttavia, il ragazzo preciserà di aver riflettuto con maggiore lucidità sulla situazione: "Riconosco però di essermi reso conto che non può essere subito. C’è un’altra questione molto più urgente che devo risolvere prima".
Curro vuole diventare Barone di Linaja
Alla domanda diretta su quale sia questa priorità, Curro non esiterà: "Devo sistemare la mia situazione personale.
Ed è proprio per questo che vi ho convocati".
A quel punto arriverà l’annuncio ufficiale "Volevo informarvi formalmente che avvierò tutte le pratiche necessarie per riottenere il titolo di Barone di Linaja".
La presa di posizione del giovane aprirà un nuovo fronte di tensione. Se Alonso cercherà inizialmente di farlo riflettere, Lorenzo reagirà con sarcasmo e aperta contrarietà, pronto a ostacolare in ogni modo le sue intenzioni.
Curro si rivolge alla Corona per il titolo
La decisione di Curro, però, apparirà irrevocabile: il giovane sarà determinato a rivolgersi persino alla Corona pur di riottenere ciò che ritiene gli spetti di diritto. Nonostante lo scetticismo iniziale, Alonso si impegnerà a sostenerlo, mentre Lorenzo cercherà in ogni modo di sabotare le pratiche.
Curro faticherà a trovare le parole giuste per la missiva al Re, ma potrà contare sull’aiuto di Ángela, che si opporrà ai divieti di Leocadia pur di aiutarlo a informarsi correttamente e scrivere la lettera decisiva.