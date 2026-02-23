Le anticipazioni spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, svelano un clamoroso voltafaccia di Jacobo. A un passo dalla partenza per New York, l’uomo deciderà improvvisamente di restare, lasciando Martina e l’intera tenuta senza parole. Quello che inizialmente sembra un sacrificio d’amore per proteggere Martina dalla sofferenza del distacco si trasformerà però in uno scandalo senza precedenti. Grazie alle rivelazioni di Leocadia e ai sospetti di Petra, emergerà infatti un dettaglio sconvolgente: l’offerta di lavoro oltreoceano non è mai esistita.

Tra valigie disfatte e tradimenti, Martina si ritroverà a fare i conti con un inganno che metterà in crisi il loro futuro, aprendo una fase di tensioni e dubbi impossibili da ignorare.

Jacobo annulla la partenza per New York

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jacobo sorprenderà tutti con una decisione improvvisa. Quando la partenza per New York sembrerà ormai certa, si fermerà e dirà con fermezza: “Per favore, non portate via nient’altro. E riportate indietro tutte le valigie che sono già in casa”. Lo stupore sarà generale. Poi, rivolgendosi a Martina, aggiungerà: “Non posso. Non posso fare questo. Martina e io restiamo”.

Con queste parole annuncerà che resteranno a La Promessa, spiegando di non volerla vedere soffrire.

Martina accoglierà la notizia con sollievo e gratitudine. “Grazie per essere rimasto”, gli dirà, assicurandogli che lui è la sua priorità.

Jacobo ha mentito: l’inganno su New York

Tuttavia, la serenità durerà poco. Petra lascerà intendere di conoscere il vero motivo della mancata partenza, insinuando dubbi. Poco dopo emergerà la verità più scomoda: l’offerta di lavoro a New York non è mai esistita. Sarà Leocadia a smascherarlo, rivelando che Jacobo ha inventato tutto.

Martina tradita da Jacobo, è crisi profonda

La scelta di restare, inizialmente vista come un gesto d’amore, assumerà così contorni ambigui. Martina si troverà combattuta tra riconoscenza e delusione, mentre a La Promessa cresceranno tensioni e sospetti. La permanenza di Jacobo non chiuderà la vicenda. Aprirà invece una fase ancora più delicata nei rapporti tra i protagonisti.