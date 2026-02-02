Ne La Promessa, Leocadia esprimerà le proprie perplessità sulla gestione del servizio, ritenuta poco efficace. Nel confronto con Petra, la donna metterà in evidenza l’esperienza maturata in passato, valutando l’ipotesi di un suo possibile ritorno nel ruolo di governante della tenuta. La proposta aprirà una fase di riflessione: Petra dovrà decidere se accettare l’incarico, tenendo conto non solo dell’aspetto professionale, ma anche delle tensioni familiari ancora presenti.

Le critiche di Leocadia alla gestione del servizio

Nelle prossime puntate l’attenzione si sposterà anche sulla gestione quotidiana del palazzo, dove alcune tensioni irrisolte inizieranno a emergere con maggiore chiarezza.

In questo contesto, Leocadia deciderà di affrontare Petra per parlarle apertamente della situazione del servizio.

Convinta che l’organizzazione della casa stia mostrando delle difficoltà, Leocadia esprimerà il suo punto di vista senza giri di parole: “L’incompetenza di Teresa sta iniziando a ripercuotersi anche sulla zona nobile”.

Petra resterà sorpresa e cercherà di offrire una lettura più equilibrata: “Non ne sapevo nulla. Credo che non sia solo responsabilità di Teresa, ma il risultato di una serie di incomprensioni tra lei e il resto del servizio”.

Leocadia critica Teresa e coinvolge Petra

Leocadia non condividerà questa interpretazione: “Ti prego, non cercare di giustificarla”.

Petra però ribadirà la propria posizione con rispetto: “Non la sto giustificando, signora.

Sto solo cercando di essere giusta”.

A quel punto, Leocadia ricorderà il passato: “Tu svolgevi quel lavoro molto meglio”.

Petra accoglierà il riconoscimento, ma senza idealizzare il ruolo: “La ringrazio, ma proprio perché ho ricoperto quell’incarico so quanto la situazione di Teresa non sia semplice”.

La proposta di Leocadia: Petra di nuovo governante

Dopo questo scambio, Leocadia arriverà al punto che le sta davvero a cuore. Con tono diretto, le porrà una domanda destinata a rimanere sospesa: “Quello che voglio sapere è se saresti disposta a tornare a occupare quel posto. Dimmi, Petra: vorresti tornare a essere la governante de La Promessa?”.

Petra non risponderà immediatamente. Chiederà tempo per riflettere, consapevole che quella decisione non riguarderà solo un incarico professionale, ma anche il suo ruolo all’interno di una casa attraversata da tensioni personali e familiari sempre più evidenti.