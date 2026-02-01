Arriveranno nuove anticipazioni de La Promessa dalla Spagna. Al centro delle prossime trame si collocherà il confronto tra Manuel e Leocadia: dopo aver chiarito il coinvolgimento di Leocadia, Manuel le chiederà di lasciare il palazzo. La risposta di Leocadia aprirà però una fase di tensione legata ad Ángela, spingendo Manuel a valutare con attenzione le conseguenze delle proprie scelte.

Manuel definisce il ruolo di Leocadia negli eventi recenti

Nelle prossime puntate de La Promessa, lo scontro tra Manuel e Leocadia raggiungerà un punto di non ritorno.

Dopo settimane di sospetti, mezze verità e manovre nell’ombra, Manuel scoprirà finalmente il suo ruolo centrale negli ultimi eventi che hanno destabilizzato l’equilibrio del palazzo.

La rivelazione sarà diretta. Manuel ricostruirà il coinvolgimento di Leocadia, comprendendo che è stata lei a muovere i fili, a introdurre Rivero e a orientare decisioni che hanno avuto conseguenze profonde sulla sua famiglia. A quel punto, non ci sarà spazio per giustificazioni o compromessi: la affronterà direttamente, accusandola di aver oltrepassato ogni limite.

Manuel chiederà a Leocadia di lasciare il palazzo

La reazione di Manuel sarà netta. Con fermezza, le imporrà di andarsene, offrendole un’unica via d’uscita dignitosa: lasciare il palazzo immediatamente.

Un gesto che segnerà la rottura definitiva tra i due e sancirà la fine dell’influenza di Leocadia sulla casa.

Le parole di Leocadia mettono Ángela al centro del confronto

Ma Leocadia non accetterà la sconfitta in silenzio. Quando capirà di aver perso il controllo della situazione, ribalterà lo scontro con un ricatto emotivo, mettendo Ángela al centro della contesa. Con parole studiate per colpire nel profondo, arriverà a dirgli: “Se cacci me, perderai anche Ángela”. Una minaccia sottile ma chiarissima, capace di spezzare un equilibrio già fragile e di trasformare la decisione di Manuel in una scelta dolorosa, perché quel legame, per lui, rappresenterà molto più di una semplice alleanza.

A quel punto, lo scontro si trasformerà in un confronto privo di mediazioni.

Manuel si troverà a dover scegliere tra la propria posizione e il legame con Ángela: difendere la propria integrità oppure cedere al ricatto pur di non perderla. Non ci saranno margini di compromesso, nessun ritorno indolore.