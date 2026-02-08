Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Lisandro chiederà ospitalità ad Alonso dopo essere rimasto fermo per un problema alla macchina. Il braccio destro del Re di Spagna dimostrerà subito il suo carattere arcigno quando offenderà Curro e umilierà Martina.

Lisandro fa il suo arrivo a La Promessa

Lisandro giungerà improvvisamente a La Promessa. Il braccio destro del Re di Spagna dirà di aver avuto un guasto all'auto e per questo pretenderà che Alonso lo ospiti per almeno due notti alla tenuta.

Il marchese e Leocadia crederanno che la visita di Lisandro non sia del tutto casuale. I due penseranno che sia stato spedito dal Monarca per verificare se i Lujan hanno commesso altri scandali. Alonso e Leocadia, a questo punto, diranno ai parenti ed al personale di comportarsi in maniera adeguata visto l'ospite appena arrivato. La darklady informerà Petra che Lisandro non deve incontrare Curro perché il Re aveva chiesto di ripudiarlo e di sbatterlo fuori dalla tenuta. La madre di Angela inoltre chiederà ad Alonso di nascondere la nascita dei due gemelli di Catalina avvenuti fuori dalle nozze. La marchesina pretenderà che Adriano rimanga chiuso in una stanza fino alla partenza di Lisandro.

Lisandro offende Curro e umilia Martina

Le anticipazioni rivelano che tutti gli espedienti non avranno il risultato sperato. Lisandro offenderà Curro quando lo incrocerà vestito da valletto e umilierà Martina, sostenendo che suo figlio Antonio ha trovato una sposa alla sua altezza a differenza di lei. Il braccio destro de Re informerà Manuel di aver saputo che le banche gli hanno rifiutato un prestito per produrre i motori aerei per poi chiedere ad Alonso delle notizie su Cruz, rinchiusa in carcere per l'uccisione di Jana e del figlio che attendeva. I Lujan cercheranno d'incassare tutti questi commenti velenosi, fiduciosi dell'imminente partenza di Lisandro.

Manuel non è partito per l'Italia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Manuel ha deciso di non partire per l'Italia, preferendo rimanere vicino al padre in un momento di grande difficoltà per la tenuta.

Allo stesso tempo, il giovane ha deciso di continuare a lavorare, organizzando un'officina nell'hangar. Manuel inoltre ha chiesto a Maria di aiutarlo a superare il dolore della perdita della defunta Jana. Curro, intanto, è apparso sempre più certo che sua sorella stia stata uccisa con del veleno e per questo ha pregato Pia di riesumare il suo corpo per scoprire la verità. La domestica è tornata dal camposanto molto scossa quando ha trovato macchie blu sul corpo di Jana.