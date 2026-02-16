Le ultime anticipazioni de La Promessa portano alla luce un acceso confronto tra Ángela e il capitano Lorenzo. La tensione crescerà dopo l’annuncio ufficiale del matrimonio tra la giovane e Curro. Lorenzo, contrario all’unione e all’ascesa del ragazzo a Barone di Linaja, reagirà con parole dure, arrivando ad affermare che sarebbe più felice se Curro morisse.

Ángela sfida Lorenzo sul matrimonio con Curro

Lo scontro tra Ángela e il capitano Lorenzo si farà sempre più acceso. Dopo l’annuncio del matrimonio con Curro e la decisione del giovane di recuperare il titolo di barone di Linaja, il capitano perderà definitivamente la pazienza, incapace di accettare la determinazione della ragazza.

Il confronto avverrà in biblioteca, dove Ángela si recherà per prendere un libro in prestito. Lorenzo la affronterà con tono provocatorio, ma lei non arretrerà di un passo: “Sono molto felice al suo fianco e sarò molto felice con Curro. Temo che lei dovrà essere testimone di questa felicità, le piaccia o no”.

Lorenzo fuori controllo, parole terribili per Curro

Lorenzo cercherà di insinuare dubbi, colpendola nel punto più sensibile: “Anche di quella di Curro?”. Ángela risponderà senza esitazioni: “Sì, anche di quella di Curro, per quanto possa farle male”.

Il capitano, accecato dal rancore, si spingerà oltre ogni limite, lasciando emergere un pensiero inquietante: “Farle male? Direi che mi farebbe più felice la sua morte, sinceramente”.

Ángela umilia Lorenzo: ‘Lei ha bisogno di aiuto’

Le parole saranno gravi, ma Ángela manterrà il controllo e ribalterà l’attacco: “E io sinceramente credo che lei abbia bisogno di aiuto, capitano. Anzi, sa cosa? Conosco un ottimo psichiatra. Si chiama Antúnez. Glielo consiglio”.

Con freddezza, chiuderà il confronto rivendicando la propria libertà: “E adesso, se permette, prenderò il libro che sono venuta a cercare. Non perché abbia bisogno di distrarmi, come ha detto lei, ma perché al mio nuovo promesso sposo non fa paura che io coltivi la mia mente”.

Il duello verbale confermerà quanto la distanza tra i due sia ormai insanabile. Mentre Lorenzo continuerà a osteggiare Curro e il suo progetto, Ángela dimostrerà di non avere alcuna intenzione di piegarsi.