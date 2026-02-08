Le ultime anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna delineano una fase di forte tensione all’interno del palazzo. Il capitano Lorenzo de la Mata, messo sotto pressione dalle accuse di Margarita legate all’esistenza di un presunto figlio mai riconosciuto, mostrerà un comportamento sempre più difficile da controllare. Nel corso di un confronto diretto, Lorenzo arriverà a rivolgere una minaccia a Margarita, superando un limite che susciterà preoccupazione. L’episodio spingerà il marchese Alonso a intervenire per chiarire la situazione.

Il successivo faccia a faccia tra Alonso e Lorenzo sarà teso e complesso, arrivando a sfiorare lo scontro fisico.

L’accusa di Margarita sul figlio illegittimo

Il capitano Lorenzo de la Mata sarà al centro di una fase particolarmente delicata, segnata da confronti duri e decisioni controverse.

Tutto avrà origine dal faccia a faccia con Margarita, determinata a impedire il matrimonio tra Lorenzo e Ángela. Durante il confronto, la donna lo metterà di fronte a un’accusa precisa: l’esistenza di un figlio mai riconosciuto, Benito Meléndez. Margarita sosterrà di conoscere dettagli sul ragazzo, che vivrebbe a Granada, facendo riferimento anche a presunti pagamenti effettuati in segreto alla madre. Nonostante le pressioni, Lorenzo continuerà a negare ogni accusa, ma la tensione tra i due resterà irrisolta.

Lorenzo rompe il fidanzamento con Ángela davanti a tutti

Il peso di questa situazione accompagnerà il capitano fino a una cena in famiglia, durante la quale Lorenzo sceglierà di esporsi pubblicamente. Davanti ai familiari, annuncerà la decisione di rompere il fidanzamento con Ángela, una scelta che non chiarirà la questione del presunto figlio illegittimo, ma che segnerà un passaggio decisivo nei rapporti familiari.

La minaccia a Margarita

Dopo questa decisione, il comportamento di Lorenzo mostrerà segnali sempre più preoccupanti. La tensione accumulata emergerà in modo diretto, coinvolgendo ancora una volta Margarita. Nel corso di un nuovo confronto, il capitano arriverà a minacciarla fisicamente, superando un limite che metterà la donna in forte allarme.

Scossa dall’accaduto, Margarita deciderà di confidarsi con Alonso, raccontandogli quanto successo e manifestando il timore che l’atteggiamento di Lorenzo possa degenerare ulteriormente. La sua testimonianza spingerà Alonso a intervenire.

Alonso affronta Lorenzo

Poco dopo, Alonso affronterà Lorenzo con fermezza, deciso a porre un freno ai suoi comportamenti. Il confronto tra i due sarà molto teso e rischierà di degenerare: la discussione arriverà a sfiorare lo scontro fisico, rendendo evidente una frattura ormai profonda all’interno della famiglia.