Nelle prossime puntate spagnole de La Promessa emergerà la verità sulla donna che ha colpito Manuel durante la festa. L’erede dei Luján scoprirà l’identità della sconosciuta. La giovane si presenterà infatti alla tenuta. Si tratta di Julieta, e la rivelazione sorprenderà l’intera famiglia: è la moglie di Ciro, il cugino di Manuel appena arrivato al palazzo. La sua presenza porterà imbarazzo e nuove tensioni, con possibili ripercussioni sugli equilibri già delicati della Promessa.

Manuel e Julieta, la verità sull’incontro alla festa

L’arrivo inatteso di Julieta alla tenuta farà luce su uno dei momenti più enigmatici vissuti recentemente da Manuel.

La giovane donna è la misteriosa sconosciuta incontrata dall’erede dei Luján durante una festa, un incontro fatto di dialoghi cauti e di una connessione silenziosa, nata dal dolore condiviso.

Durante quella serata, Manuel aveva cercato di presentarsi, ma lei lo aveva interrotto: “Non me lo dica. Non voglio saperlo”, aggiungendo poi che nemmeno lei avrebbe rivelato il proprio nome. Tra i due era emersa subito un’affinità inattesa, fatta di disagio verso l’ambiente che li circondava e di una malinconia comune. Ancora segnato dal lutto per Jana, Manuel aveva percepito quel dialogo come qualcosa di diverso, un momento di ascolto e comprensione che sembrava destinato a restare sospeso nel tempo.

Manuel scopre che la sua ‘sconosciuta’ è la moglie del cugino

Il mistero, però, si chiarirà quando la giovane farà il suo ingresso alla Promessa. A sorprenderla non sarà Manuel, ma Ciro, il cugino appena arrivato alla tenuta e nuovo ospite della famiglia Luján. Sarà lui ad accoglierla con naturalezza: “Benvenuta, cara. Non pensavo saresti arrivata così presto”.

Subito dopo, davanti ai presenti, Ciro farà le presentazioni ufficiali: “Zio, cugino, vi presento Julieta, mia moglie”.

La rivelazione cambierà completamente la prospettiva dell’incontro vissuto da Manuel: la donna con cui aveva sentito una connessione profonda non è una sconosciuta qualunque, ma la moglie di suo cugino. Un dettaglio destinato a creare nuovi equilibri e nuove tensioni all’interno della famiglia, proprio mentre la presenza di Ciro inizia già a modificare le dinamiche della tenuta.