Dalle anticipazioni spagnole di La Promessa emerge una nuova fase di attenzione per Manuel Luján. Impegnato nel suo progetto aeronautico, il giovane dovrà confrontarsi con l’arrivo del comandante Sebastián Rivero, incaricato di svolgere alcune verifiche tecniche. Nel corso del confronto, Rivero chiarirà di operare per conto di Leocadia de Figueroa, un elemento che porterà Manuel a osservare la situazione con maggiore cautela.

Un nuovo ostacolo per Manuel: chi è davvero Sebastián Rivero?

Manuel si troverà ad affrontare una fase complessa non solo sul piano personale, ma anche su quello professionale.

Dopo aver ripreso un ruolo più centrale nella vita del palazzo e aver cercato di sostenere Curro in un momento delicato, il giovane sarà chiamato a confrontarsi con una situazione legata al suo progetto aeronautico.

L’arrivo di Sebastián Rivero, comandante del corpo di aviazione dell’esercito, avverrà in modo discreto ma determinato. Il suo incarico sarà chiaro fin dall’inizio: valutare se il motore sviluppato da Manuel rispetti i requisiti previsti. Rivero non mostrerà ostilità aperta, ma adotterà un atteggiamento rigoroso, ponendo domande e richiedendo verifiche approfondite.

Scontro tra Manuel e Rivero: ‘Voglio sapere chi l’ha mandato’

Il primo confronto tra i due metterà subito in luce approcci diversi.

Manuel cercherà spiegazioni, mentre Rivero manterrà una posizione formale. Quando la situazione si farà più tesa, il comandante proverà a stemperare i toni: “La prego, mi lasci andare. Credo che possiamo risolvere la cosa”.

Manuel, però, non sarà disposto a chiudere la questione senza chiarimenti. Con calma, ma con fermezza, chiederà: “Prima voglio sapere che cosa fa qui e chi l’ha mandato. Chi le ha affidato questo incarico?”.

Manuel scopre la verità: Rivero lavora per Leocadia de Figueroa

La risposta di Rivero arriverà senza ulteriori commenti: “Lavoro per Leocadia de Figueroa”.

Quel nome non chiarirà del tutto la situazione, ma basterà a far capire a Manuel che la presenza del comandante potrebbe non essere solo tecnica.

Senza trarre conclusioni affrettate, il giovane inizierà a osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno a lui.

Nei giorni successivi, i controlli sul progetto continueranno e il clima resterà prudente. Manuel, insieme ai suoi collaboratori, sarà costretto a procedere con cautela, consapevole che ogni decisione dovrà essere ponderata. La presenza di Rivero, silenziosa ma costante, influenzerà l’andamento del lavoro e contribuirà a creare una fase di attesa e incertezza.