Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Margarita farà il suo ritorno alla tenuta, intenzionata ad impedire le nozze tra Lorenzo e Angela. La madre di Martina ricatterà il capitano, dicendogli che se non annulla il matrimonio rivelerà che ha un altro figlio segreto oltre a Curro.

Margarita alleata con Ayala per distruggere Lorenzo

Margarita farà il suo ritorno a La Promessa, dimostrando di essere a conoscenza di un segreto capace di impedire le nozze tra Lorenzo e Angela. Il pubblico scoprirà che la madre di Martina ha stretto un'alleanza con Ayala per vendicarsi del capitano de La Mata.

Il conte dimostrerà di provare un rancore ancora più forte di quello provato per Margarita, che l'aveva lasciato pochi momenti prima delle nozze.

Durante un dialogo con Curro, la donna confiderà che Ayala l'aveva aiutata a recuperare tutte le informazioni necessarie per tenere testa a Lorenzo. Per questo motivo, Margarita deciderà di avere una conversazione con il capitano, fingendo di essere interessata al suo stato di salute.

Lorenzo ha un figlio segreto

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Lorenzo chiederà a Margarita per quale ragione l'ha disturbato. La madre di Martina per nulla intimorita ordinerà all'uomo: "Non sposare Angela. Se deciderai di convolare a nozze, sarò costretta a raccontare a tutti del tuo segreto". Lorenzo scoppierà a ridere, sottolineando di non avere nessuno scheletro nell'armadio.

Ma Margherita apparirà molto sicura di quello che dice ed affermerà tali parole quando il capitano cercherà di cacciarla dalla stanza: "Come reagirebbe l'alta società spagnola se verrà a sapere che il capitano del glorioso esercito spagnolo, non solo è stato il padre di Curro ma ha un altro figlio segreto? Un figlio che hai nascosto per tutta la vita". Le parole della donna sconvolgeranno Lorenzo, il quale capirà di essere stato scoperto. Margarita apparirà desiderosa a far uscire la notizia se l'uomo non annullerà le nozze con Angela.

Candela ha spinto Tono a chiedere scusa a Simona

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Maria ha deciso di licenziarsi e nemmeno le parole di Padre Samuel sono riuscite a convincerla a rimanere.

La ragazza è apparsa troppo provata dalla morte della sua amica Jana. Lope ha impedito a Maria di consegnare la lettera di licenziamento mentre Tono ha gelato Simona, trattandola male. L'operaio è stato molto duro con sua madre e a Candela questo comportamento non è piaciuto per nulla. La cuoca ha rimproverato Tono per le sue parole, spingendolo a chiedere scusa a Simona.