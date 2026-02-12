Nelle prossime puntate spagnole de La Promessa, Margarita arriverà a un chiarimento diretto con Martina. Dopo aver notato atteggiamenti sospetti e tensioni difficili da ignorare, la donna metterà la figlia di fronte a una domanda precisa sul suo legame con Adriano. Il confronto porterà alla luce ciò che finora era rimasto implicito, costringendo Martina a riconoscere i propri sentimenti in un momento già delicato, segnato dalla partenza imminente per New York.

Margarita affronta Martina sul suo legame con Adriano

Il confronto tra Margarita e sua figlia porterà alla luce una verità rimasta fino a quel momento sospesa tra silenzi e mezze ammissioni.

Margarita, dopo aver osservato a lungo il comportamento della figlia, deciderà di affrontarla senza giri di parole: “È vero che hai paura, ma c’è qualcos’altro, non è così?”.

Martina proverà a prendere tempo: “Cos’altro dovrebbe esserci?”. La madre, però, non si lascerà convincere e andrà dritta al punto: “Continui a farmi credere che non provi nulla per l’uomo che ti ha baciata. Ma io sono certa che quell’uomo sia Adriano”.

Il nome, pronunciato ad alta voce, renderà impossibile ogni ulteriore negazione. Per Margarita non si tratterà solo di un sospetto, ma di una convinzione maturata osservando sguardi e silenzi. Martina, già combattuta tra i sentimenti per Adriano e la partenza imminente per New York, si troverà così davanti alla difficoltà di ammettere ciò che prova davvero.

Lorenzo minaccia Margarita: ‘Sarò la tua ombra’

Intanto, proprio mentre cercherà di proteggere sua figlia e sostenerla in questa scelta difficile, Margarita dovrà affrontare un nuovo scontro con Lorenzo. Dopo settimane di accuse e provocazioni, annuncerà la sua decisione di lasciare il palazzo: “Io me ne andrò. Mia figlia si trasferisce a New York e non ha più senso che io resti qui. Così, per fortuna di tutti, sarò lontana da te e da Leocadia. Voi non sopportate me e io non sopporto voi. Manteniamo la pace”.

Ma Lorenzo non accetterà alcuna tregua e reagirà con durezza: “Adesso vuoi la pace?”. Subito dopo, la metterà in guardia con parole dal tono minaccioso: “Sei avvisata. Finché resterai qui, guardati le spalle. E quando te ne andrai, non abbassare troppo la guardia. Sarò la tua ombra”.