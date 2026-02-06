Le ultime anticipazioni di La Promessa provenienti dalla Spagna raccontano di un confronto verbale tra Petra e Leocadia. Il clima si farà teso quando Leocadia, insoddisfatta della gestione di Teresa, deciderà di proporre a Petra un ritorno nel ruolo di governante. Quella che sembrerà una proposta professionale riaprirà però una ferita mai rimarginata. Petra rifiuterà l’offerta e ricorderà a Leocadia un’offesa subita in passato, quando era stata definita “merce avariata”.

Leocadia attacca Teresa e sfida Petra sulla gestione

La gestione quotidiana della tenuta diventerà motivo di attenzione, mostrando criticità sempre più evidenti.

A sollevare la questione sarà Leocadia, che deciderà di confrontarsi direttamente con Petra per analizzare l’organizzazione del servizio domestico.

Convinta che il lavoro svolto non risponda più agli standard richiesti dalla zona nobile della casa, Leocadia manifesterà apertamente il proprio malcontento, puntando il dito contro l’operato di Teresa. Petra, colta di sorpresa da queste critiche, tenterà di offrire una lettura più equilibrata della situazione, spiegando come le difficoltà derivino da tensioni interne al servizio e non dall’operato di una sola persona.

Leocadia, tuttavia, non accetterà questa interpretazione e inviterà Petra a non giustificare l’attuale gestione. Petra ribadirà con fermezza di non voler prendere le difese di nessuno, sottolineando di voler esprimere un giudizio imparziale.

Leocadia propone a Petra di tornare governante

Nel corso del confronto, Leocadia richiamerà il passato, ricordando l’esperienza e la competenza con cui Petra ricopriva in precedenza il ruolo di governante. Un riconoscimento che Petra accoglierà con misura, precisando che proprio la conoscenza diretta di quell’incarico le consente di comprendere quanto la posizione di Teresa sia complessa.

Infine, Leocadia affronterà il punto centrale della conversazione, proponendo a Petra di valutare un suo possibile ritorno nel ruolo di governante.

‘Sono merce avariata’: Petra dirà no al ritorno come governante

La proposta aprirà una fase di riflessione, ma la risposta di Petra non sarà quella attesa. Con lucidità e una certa amarezza, la donna spiegherà le proprie ragioni: “Non posso accettare l’incarico, signora”.

Leocadia chiederà subito chiarimenti: “E posso sapere il motivo?”.

Petra sarà molto chiara: “Perché non sarebbe un bene né per me né per voi”.

Di fronte all’incomprensione di Leocadia, che replicherà: “Non ti seguo, Petra. A cosa alludi?”.

Petra metterà a nudo il proprio stato d’animo, richiamando parole già sentite in passato: “Viene dal fatto che lei stessa lo ha detto, signora. Io sono merce avariata. E alla mia età, il massimo a cui posso aspirare è lavorare ancora un po’ e guadagnarmi una pensione dignitosa”.