Le nuove anticipazioni de La Promessa delineano un passaggio importante per Curro e Ángela. L’annuncio del loro matrimonio darà avvio a un confronto tra i membri della famiglia Luján, mettendo in luce posizioni differenti all’interno del palazzo. Alcuni, come Manuel, si mostreranno favorevoli all’unione, mentre Leocadia e Lorenzo esprimeranno riserve, temendo possibili ripercussioni sull’immagine della casata. La decisione finale spetterà ad Alonso. Il marchese, dopo aver valutato la situazione, sceglierà di concedere la propria approvazione alla coppia.
Annuncio di nozze a palazzo: Curro sfida tutti, Manuel lo appoggia
Il matrimonio tra Curro e Ángela scatenerà un acceso confronto familiare, destinato a dividere il palazzo tra sostenitori e oppositori. Dopo la dichiarazione ufficiale, alcuni membri della famiglia prenderanno subito posizione.
Con tono deciso, Manuel dirà: “Hai tutto il mio appoggio”.
Anche Adriano si unirà senza esitazione: “Anche il mio, Curro”.
Ma l’entusiasmo verrà bruscamente interrotto. La protesta di Leocadia taglierà l’aria: “Basta, per favore! Finite questa farsa! Che cosa credete che sia, Fuente Ovejuna?”.
Il riferimento sarà alla celebre opera teatrale sulla rivolta collettiva contro un tiranno.
Scontro per l’onore: Lorenzo e Leocadia contro Alonso
Per Leocadia, la preoccupazione non riguarderà solo i sentimenti, ma soprattutto l’onore della casata: “L’unica cosa che otterrete con questa imprudenza sarà uno scandalo. Il cognome Luján resterà macchiato”.
Lorenzo rincarerà la dose con durezza: “E anche il mio, e non lo permetterò”. Il riferimento ad Alonso renderà il clima ancora più teso: “Dopo tutto quello che tuo padre ha fatto per te, deve avere il cuore spezzato per tanta ingratitudine”.
Alonso, però, non accetterà di restare in silenzio. Con fermezza risponderà: “Grazie Leocadia. Ma ho ancora voce per esprimere le mie idee”.
Alonso sorprende tutti: la decisione sul matrimonio
Leocadia proverà un’ultima mossa disperata, chiamando Alonso a intervenire per fermare le nozze: “Per favore, diglielo tu.
Spiega loro che non possono ignorare le conseguenze di un matrimonio così precipitoso”.
Il marchese, dopo un momento di profonda riflessione, sorprenderà tutti i presenti con una frase definitiva: “Avete la mia benedizione per sposarvi quando vorrete”.
La sua presa di posizione modificherà gli equilibri a La Promessa, aprendo una nuova fase per la giovane coppia e per l’intera famiglia.