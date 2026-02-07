Teresa rivelerà a Vera la verità sull'addio di Lope a La Promessa nelle prossime puntate: "Se n'è andato perché voleva", dirà, "E non ha avuto il coraggio di parlarti".

Le anticipazioni rivelano che dopo mesi di bugie, Vera apprenderà che Lope non è stato licenziato ma ha accettato un'offerta migliore di lavoro. Per tanto tempo, Vera penserà che Teresa abbia licenziato il suo amato e per questo la tratterà molto male.

Il misterioso addio di Lope a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nella quinta stagione della soap spagnola Lope non sarà presente.

Dopo un salto temporale, il pubblico ritroverà i domestici molto arrabbiati con Teresa, diventata la nuova governate. L'ostilità di Vera e dei suoi colleghi sarà dovuta al fatto che tutti crederanno che Lope sia stato mandato via dal palazzo. Per un lungo periodo, Teresa dovrà subire l'odio di quelli che un tempo erano i suoi amici e l'unico con cui avrà un rapporto cordiale sarà Cristobal, il nuovo maggiordomo. Con lui, Teresa istaurerà prima un'amicizia e poi sboccerà anche la passione. L'uomo sarà stanco di vedere Teresa maltrattata da tutti e per questo le ordinerà di dire finalmente la verità sull'addio di Lope. La ragazza si rifiuterà di eseguire quest'ordine, soprattutto perché aveva promesso al cuoco di non dire a nessuno il vero motivo della sua partenza.

Cristobal, però, sarà irremovibile: "Se non lo dici tu, lo dirò io", dirà senza lasciarle altre possibilità.

Il momento della verità tra Teresa e Vera

Nelle prossime puntate de La Promessa, emergerà finalmente tutta la verità sull'addio di Lope al palazzo e alla sua amata Vera. A parlarne con la cameriera sarà Teresa che, spinta da Cristobal, non potrà più mentire. "Lope non è andato via per colpa mia o dei signori", dirà la governante a Vera, "Se ne è andato perché lo voleva". Teresa continuerà il suo racconto ricordando il momento in cui Lope le ha fatto promettere di aiutarlo. "Non ha avuto il coraggio di parlarti", spiegherà a Vera, "Perché ha ricevuto un'offerta di lavoro come chef da parte di Don Lisandro de Carvajal e ti aveva promesso che non sarebbe mai andato via da qui". La delusione in Vera sarà molto grande, anche perché Lope ha continuato a mentirle per tanto tempo attraverso le lettere che le scriveva.