Nelle prossime puntate de La Promessa, emergerà la verità sulla partenza di Lope. Vera sceglierà di parlare e chiarirà che il cuoco non è stato costretto ad andarsene, ma ha deciso di accettare un’offerta di lavoro ritenuta più conveniente. La rivelazione metterà fine alle ipotesi circolate tra i domestici e farà luce anche su un accordo riservato con Teresa. Il confronto porterà a un momento di tensione alla villa, modificando la percezione che i colleghi avevano di Lope.

Vera svela la verità sulla partenza di Lope

Vera deciderà di affrontare apertamente il personale di servizio per chiarire quanto accaduto riguardo a Lope.

Dopo giorni di sospetti e accuse, la giovane sceglierà di assumersi le proprie responsabilità davanti a tutti: “Nessuno ha cacciato Lope da La Promessa. Se n’è andato perché lo ha voluto lui. E io ho sbagliato ad accusare la signora Teresa senza avere alcuna prova”.

Le sue parole provocheranno stupore tra i colleghi: “Dunque Lope se n’è andato di sua spontanea volontà?”. Vera confermerà quanto detto, cercando di ricostruire i fatti con precisione: “Gli hanno offerto un lavoro migliore e ha cercato qualsiasi pretesto per andarsene”.

Il segreto tra Lope e Teresa viene svelato

Oltre alle motivazioni professionali, Vera svelerà un dettaglio fondamentale sul coinvolgimento della governante: “Inoltre ha chiesto alla signora Teresa di mentire e di mantenere il segreto”.

La reazione del personale di servizio non si farà attendere: “E lei gli ha dato ascolto?”, dirà uno di loro rivolto a Teresa. La donna, messa alle strette, confermerà di aver mantenuto il patto di silenzio: “Ho promesso di restare in silenzio. Me lo ha chiesto lui”.

Lope ha mentito a tutti, la verità di Vera

Nel gruppo emergeranno dubbi e incredulità. Molti faticheranno a credere che il cuoco abbia orchestrato un simile inganno: “Lope avrà molti difetti, ma non è mai stato un bugiardo”. Vera, però, non arretrerà: “Questa volta ha mentito davvero”.

Il confronto metterà in luce una verità scomoda: la partenza di Lope non è stata imposta, ma frutto di una scelta personale coperta da una bugia. Per Vera, ammettere l’errore rappresenterà un passo importante, anche se non basterà a sciogliere del tutto le tensioni all’interno del servizio.