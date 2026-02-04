Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma ad inizio febbraio su La1 e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Alonso comunicherà a Leocadia di aver smesso di fidarsi di lei dopo aver capito che gli aveva raccontato alcune bugie. Il marchese informerà Curro di voler pagare il debito contratto con la darklady per non avere più nulla a che fare con lei.

Alonso informa Leocadia di aver smesso di fidarsi di lei

Leocadia chiederà una spiegazione ad Alonso dopo aver scoperto che ha deciso di affidare il compito di segretario personale a Curro.

Il marchese informerà la darklady di aver smesso di fidarsi di lei, accusandola di non aver mantenuto la parola data quando gli ha fatto credere che aveva parlato con il duca di Carvajal y Cifutenes anche se non era vero. Leocadia proverà a dare una giustificazione ad Alonso ma lui non vorrà sentire ragioni, lasciandola profondamente turbata e spiazzata. La darklady ricorderà al marchese tutto quello che ha fatto per aiutarlo ad uscire dalla bancarotta in cui era finita la sua famiglia. Il marito di Cruz ringrazierà Leocadia per l'aiuto dato, ribadendo il suo impegno per saldare il debito contratto con lei.

Alonso dice a Curro di voler saldare il debito con Leocadia

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Alonso chiederà a Curro di quantificare il debito contratto con Leocadia.

Il marchese e suo figlio ricorderanno quando tutti i nobili li voltarono le spalle in seguito all'arresto di Cruz. Il padre di Manuel dichiarerà: "A quel tempo Leocadia copriva le spese del palazzo. La Promessa è stata mantenuta grazie a lei, e ora voglio che tu quantifichi accuratamente ogni centesimo che ci ha dato e glielo restituisca immediatamente." Curro informerà Alonso che per eseguire la sua richiesta dovrà recuperare i quadri, le sculture e le cose che Leocadia aveva impegnato. Il marchese non vorrà sentire ragioni ed ammetterà: "Voglio saldare il mio debito, in modo da non doverle nulla".

Vera crede che Ana sia dietro alla scomparsa del piccolo Diego

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Vera non ha creduto alla redenzione di Ana.

La domestica ha sospettato che la moglie di Ricardo abbia orchestrato la scomparsa di Diego per poi fingere di ritrovarlo e apparire come un'eroina agli occhi del marito. Ricardo ha iniziato a rivalutare la moglie, confidando a Romulo di aver cambiato opinione su di lei. Nel frattempo le domestiche hanno accolto Ana con evidente freddezza e diffidenza persino quando ha portato un regalo ai figli di Catalina. Teresa, invece, ha informato Maria che è stata salvata dal licenziamento grazie all'aiuto di Padre Samuel.