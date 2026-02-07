Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Eugenia informerà Martina di aver intenzione di fare una visita a Cruz, in carcere con l'accusa di aver ucciso Jana e il figlio che attendeva. La novità raggiungerà Alonso, il quale proibirà alla cognata di lasciare la tenuta.

Eugenia vuole recarsi a trovare Cruz in carcere

Martina si recherà a trovare sua zia Cruz in carcere senza chiedere il permesso ad Alonso. Il marchese si arrabbierà moltissimo quando scoprirà cosa ha fatto la nipote come Manuel e Catalina poiché la famiglia è osservate speciale dal Re di Spagna per gli scandali provocati negli ultimi tempi.

Martina riuscirà a farsi perdonare dai parenti nonostante provi ancora affetto nei confronti di Cruz sebbene abbia presumibilmente ucciso Jana ed il figlio che attendeva. La ragazza prometterà ad Alonso che non metterà più piede in carcere a trovare sua zia.

Nel frattempo, Eugenia dimostrerà di godere di ottima salute in seguito alla sospensione delle cure somministrate dal marito, che l'avevano resa inerme ed incapace di muoversi. La donna deciderà di andare a trovare la sorella dopo aver saputo che rischia di venire condannata a morte per l'omicidio di Jana.

Alonso proibisce alla cognata di lasciare la tenuta

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Eugenia chiederà a Martina di aiutarla a raggiungere il carcere.

La ragazza informerà la donna che ha promesso a suo zio che non sarebbe più andata a trovare Cruz. Nella situazione interverrà Alonso, che proibirà alla cognata di lasciare La Promessa. Lorenzo, intanto, continuerà a somministrare del laudano a Eugenia con la complicità di Leocadia per farle perdere la ragione e rinchiuderla nuovamente in sanatorio.

Maria ha ringraziato Padre Samuel per aver convinto Petra a non cacciarla dal posto di lavoro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Vera ha sospettato che Ana abbia inscenato la scomparsa di Diego e l'abbia fatto per fingere di averlo trovato e prendersi il merito. Tutto questo per ingraziarsi suo marito ed i domestici della tenuta.

In effetti, Ricardo ha quasi cambiato idea su Ana e l'ha riferito a Romulo.

Nel frattempo, Manuel ha trovato Tono, convincendolo ad ascoltarlo. L'operaio ha accettato di lavorare con il marchesino alla costruzione di alcuni motori aerei. Catalina e Adriano hanno cercato di godersi un momento di pace e serenità mentre Teresa ha rivelato a Maria che Padre Samuel l'ha salvata da un possibile licenziamento. La domestica ha ringraziato il sacerdote per aver convinto Petra a non cacciarla dal posto di lavoro.