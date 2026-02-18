Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro arriverà ad una dolorosa conclusione dopo aver scartato l'ipotesi che Jacobo sia arrivato alla tenuta per eliminare Jana. L'ex baronetto capirà di aver contribuito ad avvelenare la sorella durante il suo ricovero.

Curro pensa che Jacobo sia arrivato alla tenuta per Jana

Curro si metterà in contatto con Basilio, colui che gli aveva causato il grave incidente a cavallo manomettendo la sua sella. Durante un incontro in una bisca, l'uomo confiderà all'ex baronetto di aver ricevuto delle precise istruzioni da parte di una figura misteriosa tramite la gioiellieria Llop.

Curro e Lope, a questo punto, raggiungeranno il luogo dove scopriranno che Jacobo è uno dei clienti della Llop. Il giovane De La Mata inizierà a credere che il nobile possa essere arrivato alla tenuta per uccidere Jana.

Curro capisce di aver contribuito a uccidere la sorella

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Curro ricorderà che qualche tempo prima un certo Esteban Monteclaro era deceduto in un incidente aereo in cui era coinvolto anche Manuel. Pia dirà all'ex baronetto di credere che la vittima sia un parente di Jacobo, intenzionato a vendicarsi di Manuel una volta giunto a La Promessa. Il marchesino dirà al fratellastro che Esteban era di Oviedo, scartando l'ipotesi che Jacobo sia suo parente.

Curro non crederà che il compagno di Martina abbia manomesso la sella del suo cavallo per farlo cadere e fargli del male.

Il giovane inizierà a ripensare agli ultimi giorni di vita della sorella. Curro capirà che Jana era stata avvelenata con l'acqua che era stata utilizzata per bagnare le sue labbra con un fazzoletto. L'illuminazione farà crollare l'ex baronetto, il quale capirà di aver contribuito alla morte della congiunta quando le aveva dato da bere durante la sua convalescenza. Curro deciderà di escludere Angela dalle sue indagini per paura di perdere un'altra persona che ama.

Tono ha accusato Simona di averlo messo in cattiva luce con Manuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà febbraio su Rete 4, Martina ha fatto ritorno alla tenuta, scatenando la rabbia di Alonso, Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Catalina.

Questi ultimi hanno accusato la ragazza di non aver avuto rispetto della famiglia quando si è recata a trovare Cruz (Eva Martin) in carcere. Catalina è apparsa profondamente delusa dal comportamento della cugina. Intanto, Simona e Tono hanno continuato a discutere. L'operaio ha accusato sua madre di averlo messo in cattiva luce con Manuel dopo che gli ha offerto un lavoro nel suo hangar.