Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro crederà che Jacobo sia arrivato alla tenuta in cerca di vendetta dopo aver fatto alcune indagini. L'ex baronetto sospetterà che il nobile voglia vendicare la morte di un parente avvenuta per mano di Manuel.

Curro indaga sul suo incidente a cavallo

Curro svolgerà una missione in incognito in una bisca clandestina con la complicità di Lope e Angela. I tre ragazzi vorranno incontrare Basilio ovvero colui che aveva manomesso la sella per provocare l'incidente a cavallo dell'ex baronetto.

L'uomo confesserà al fratello di Jana di essere stato pagato per sbarazzarsi di lui anche se preciserà di non sapere l'identità del mandante. Basilio racconterà di avere ricevuto alcune missive con istruzioni precise da parte di una gioielleria. Curro approfitterà di questo indizio per continuare le sue indagini. L'ex baronetto e Lope si recheranno nella sopracitata gioielleria dove riusciranno ad avere un incontro con la proprietaria Esmeralda. Quest'ultima parlerà di gioielli molto costosi legati a dei misteriosi assassini. In questa occasione, Lope e Curro saranno costretti a ordinare una pietra preziosa dal valore di 3 mila pesetas. L'ex baronetto riuscirà a trovare i soldi rubandogli dalla stanza di Lorenzo.

L'ex baronetto crede che Jacobo sia arrivato alla tenuta per vendicarsi di Manuel

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Lope si presenterà all'appuntamento con Trini. La segretaria chiederà al ragazzo di salutarle Jacobo, definendolo un suo affezionato cliente. Curro rimarrà senza parole alla rivelazione del cuoco poiché non capirà per quale ragione il conte potesse avercela con Jana fino al punto di ucciderla.

Nel frattempo, Jacobo si offrirà di andare in città per recuperare alcuni oggetti per la costruzione di un aereo commissionato da Manuel. Curro si ricorderà che il fratellastro aveva preso parte ad una gara e un giornale aveva parlato dell'incidente in cui era rimasto coinvolto.

In questa circostanza, l'ex baronetto scoprirà che la vittima era un parente di Jacobo. Curro sospetterà che Monteclaro è arrivato a La Promessa per vendicare la morte di Esteban, facendo soffrire Manuel.

Curro non è riuscito ad annullare la festa di compleanno di Lorenzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Curro ha scoperto che l'esperto di velino Rufino era tra gli invitati della festa di compleanno di Lorenzo. L'ex baronetto è corso ai ripari spaventato che l'uomo potesse riconoscere lui e Pia. Il valletto ha fatto in modo di far sparire le lettere e gli inviti ma non è riuscito ad annullare la festa di compleanno di Lorenzo.