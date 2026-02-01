Rafaela, la figlia di Catalina, starà male nelle prossime puntate de La Promessa, ma tutti i medici si rifiuteranno di visitarla.

Le anticipazioni rivelano che le divergenza tra Catalina e il Barone de Valladares avranno pessime conseguenze. il nobile, infatti, creerà un vuoto attorno ai De Lujan e quando avranno bisogno di un medico per la piccola Rafaela saranno in seria difficoltà.

Paura a La Promessa per la salute della piccola Rafaela

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto gran parte della gestione della tenuta sarà nelle mani di Catalina e Adriano.

A differenza dei suoi predecessori, la marchesina sceglierà una strada decisamente difficile perché prediligerà i lavoratori e i loro diritti. Catalina si concentrerà soprattutto sul Barone de Valladares, per niente d'accordo con le sue idee sui braccianti. La donna si farà sentire sin dall'arrivo del nobile e si guadagnerà la sua antipatia che avrà delle conseguenze spiacevoli nei giro di poche settimane. Catalina e la sua famiglia si renderanno conto del potere del Barone quando la piccola Rafaela si ammalerà all'improvviso. La bambina inizierà ad avere una febbre che non farà preoccupare nessuno, ma quando la temperatura corporea si alzerà troppo e non scenderà con i rimedi di Candela e Simona, Catalina andrà in panico.

La donna allerterà subito il medico di famiglia che però dirà di essere impegnato e non potrà proprio visitare la piccola paziente.

L'ennesimo ostracismo per i De Lujan

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso si darà da fare per cercare un medico per Rafaela, ma nessuno si dirà disponibile. Il dottor Ferrer, all'ultimo tentativo del marchese, spiegherà che si trova ad un convegno e non potrà aiutarlo. Sarà chiaro a tutti che nessuno andrà a visitare Rafaela perché il Barone ha fatto terra bruciata attorno ai De Lujan. Catalina sarà disperata e Simona sarà in lacrime per la paura che succeda qualcosa a Rafaela. I brutti ricordi del passato torneranno a bussare alla porta di Simona che ricorderà la fine terribile di Feliciano e avrà un'idea. La cuoca penserà di chiamare un medico del popolo, ma Lorenzo sarà assolutamente contrario.