Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia ordinerà ad Angela di lasciare il marchesato per riprendere gli studi universitari interrotti in Svizzera. La donna acconsentirà all'ultimatum della madre a patto che le riveli il nome di suo padre.

Leocadia fa arrivare Lisandro alla tenuta

Leocadia farà in modo che giunga Lisandro a La Promessa. Alonso crederà che il duca si sia autoinvitato per controllare i Lujan, protagonisti di diversi scandali famigliari. Lisandro rimprovererà aspramente i componenti del marchesato sopratutto quando scoprirà che Catalina ha sposato un contadino ed ha avuto due gemelli al di fuori delle nozze.

Leocadia, a questo punto, proporrà a Lisandro di fare da padrino ad Andres e Rafaela in occasione del battesimo previsto nelle settimane successive. Adriano e Catalina non avranno altra scelta se non quella di accettare il duca come testimone dei loro figli.

Leocadia vuole che Angela lasci il marchesato

Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che Leocadia darà un ultimatum ad Angela, obbligandola a riprendere gli studi interrotti in Svizzera. La giovane accetterà di lasciare il marchesato solo le rivelerà il nome di suo padre. La darklady rifiuterà di rispondere alla richiesta della figlia, non volendo sentire ragioni. La donna vorrà che la primogenita lasci La Promessa subito dopo il battesimo dei gemelli di Catalina e Adriano dove avverrà un evento tragico che cambierà il corso degli eventi alla tenuta.

Lorenzo ha voluto rispedire Eugenia in sanatorio

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà febbraio su Rete 4, Eugenia ha confessato qualcosa di terribile sul passato di Lorenzo durante un momento d'intimità con Curro (Xavi Lock). La donna ha rivelato che il capitano de La Mata l'aveva rinchiusa in un sanatorio dove le aveva fatto somministrare dei farmaci per annientare le sue facoltà. Eugenia ha raccontato di essere stata curata grazie ai soldi del conte di Ayala. Allo stesso tempo, Lorenzo non ha avuto nessuna intenzione di riaccogliere la moglie alla tenuta, vedendola una minaccia per i suoi segreti. Il capitano de La Mata ha avuto come obbiettivo quello di rispedire la donna in sanatorio prima che possa rovinarlo per sempre.

Eugenia, intanto, è apparsa decisa a sconfiggere la pressione di un marito sempre più deciso a sbarazzarsi di lei.

Manuel (Arturo Garcia Sancho), invece, si è trovato in difficoltà economiche per costruire i motori aerei. Le banche non ha voluto concedere un prestito al marchesino e per questo il progetto ha rischiato di morire sul nascere.