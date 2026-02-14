Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel capirà che Tono non è stato sincero con lui grazie ad una confessione del sergente Burdina. Il marchesino apprenderà che l'operaio non aveva sporto nessuna denuncia a Villalquino.

Simona accusa Tono di aver derubato Manuel

Manuel ordinerà a Tono di recarsi in una località lontana dal marchesato per acquistare i macchinari utili alla realizzazione dei motori aerei. Il marchesino troverà i soldi necessari grazie al sergente Burdina. Dopo alcuni giorni, Tono tornerà a La Promessa in pessime condizioni di salute.

Il giovane racconterà di essere stato derubato da una banda di banditi. Simona crederà che suo figlio stia imbrogliando Manuel, che invece crederà alla sua versione e per questo gli consiglierà di rivolgersi alla guardia civile per sporgere denuncia. Ma Tono preferirà scappare appena sua madre Simona lo accuserà apertamente di aver derubato il marchesino.

Manuel capisce che Tono gli ha mentito grazie a Burdina

Le anticipazioni rivelano che l'operaio tornerà improvvisamente alla tenuta dove farà le scuse a Manuel dopo avergli assicurato di aver sporto denuncia a Villalquindo e di essere in contatto col sergente Cabral. Tono inoltre consegnerà al marchesino il numero di telefono per rintracciare l'uomo di legge che confermerà di essere vicino ad acciuffare la banda di malviventi.

Il figlio di Simona comincerà ad essere nervoso quando vedrà Burdina aggirarsi nelle stanze della tenuta in cerca di indizi sulla breve sparizione di Eugenia. Manuel comincerà a sospettare di Tono quando Cabral non si farà più vivo con lui. Il figlio di Alonso deciderà di mettersi in contatto con l'uomo di legge. Durante una chiamata, il marchesino udirà una musica in sottofondo e qualche risate: rumori strani per un commissariato. L'uomo vorrà vederci più chiaro e per questo informerà Burdina, che svelerà che Tono gli ha detto una bugia poiché Cabral non è altro che il proprietario di un lupanare. Il marchesino deciderà di tenere la scoperta tutta per sé.

Curro ha impedito l'arrivo di Rufino alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà febbraio su Rete 4, Curro (Xavi Lock) ha scoperto che Lorenzo ha intenzione di organizzare la sua festa di compleanno alla tenuta e tra gli invitati vi è Rufino. L'ex baronetto è riuscito sventare l'evento ed impedire l'arrivo dell'esperto di veleni alla tenuta. Manuel (Arturo Garcia Sancho), invece, ha parlato con Tono, che è tornato al rifugio dei bisognosi di Padre Samuel. Il marchesino ha offerto un lavoro al figlio di Simona