Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Martina deciderà di essere sincera con Jacobo dopo aver ottenuto preziosi consigli da Curro. La donna informerà il fidanzato di essergli stata infedele, scatenando una forte reazione da parte di lui.

Curro sprona Martina a combattere per quello che vuole veramente

Martina accuserà alcuni sensi di colpa dopo aver baciato Adriano. La donna avrà un confronto con Curro, il quale darà alla cugina alcuni preziosi consigli. L'ex baronetto dichiarerà: "Non è stato solo un bacio.

È stato molto di più. Da come mi parli di quell'uomo, sembra che sia molto importante per te." Curro consiglierà quindi a Martina di combattere per il suo amore e per quello che vuole veramente. Le parole del giovane faranno riflettere la cugina, la quale apparirà decisa a raccontare tutto quello che è successo a Jacobo. Martina incontrerà il fidanzato in una stanza della tenuta dove gli ammetterà di aver baciato un altro uomo. La rivelazione della donna sconvolgerà il nobile, che rimarrà sbigottito.

Martina confida a Jacobo di aver baciato un altro uomo

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Martina rassicurerà Jacobo che il bacio con l'altro uomo non ha significato nulla per lei.

Il nobile non vorrà sentir ragioni e dichiarerà furibondo: "Conosci il dolore che provo in questo momento? La delusione che provo? Giuro che cerco di capirti, ma non ci riesco. Ho lasciato tutto per venire qui con te a La Promessa. Sto impazzendo. In questo momento ti guardo e penso di non conoscerti affatto". Jacobo crederà che l'uomo che ha baciato Martina sia dell'alta società spagnola ma lei negherà fermamente, non riuscendo a fargli il nome di Adriano.

Angela e Curro hanno avuto un confronto dove si sono dichiarati a vicenda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Pia è tornata dal cimitero visibilmente scossa. La domestica ha informato Curro che Jana ha le unghie e la pelle blu e per questo è stata probabilmente avvelenata da una sostanza tossica.

Manuel, invece, è entrato così in crisi da chiedere aiuto a Maria per superare il dolore della perdita della moglie.

Angela e Curro hanno avuto un confronto dove hanno avuto il coraggio di rivelare i propri sentimenti. Il momento molto dolce si è trasformato in una gelida verità. L'ex baronetto ha rivelato alla sua amata che non esiste per loro la possibilità di un futuro insieme visto il divario sociale che li separa. Infine Martina ha rivelato a Jacobo che prima di organizzare il matrimonio ha intenzione di fare un viaggio che ha rimandato da troppo tempo.