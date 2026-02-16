Le trame delle puntate spagnole de La Promessa attualmente in onda su La1 e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Teresa rivelerà a Vera la verità in merito alla partenza di Lope alla tenuta. La donna confiderà alla domestica che il ragazzo se n'è andato per far carriera come capocuoco di una prestigiosa famiglia.

Vera scopre che Lope è diventato capocuoco di una delle famiglie più influenti della Spagna

Teresa chiamerà Vera nel suo ufficio per informarla della verità sulla partenza di Lope. La governante rivelerà alla domestica: "I signori non c'entrano niente.

Lope se n'è andato perché voleva. Quello che è successo è che non ha avuto il coraggio di affrontarti e dirti la verità". Teresa dirà a Vera che Lope le chiese un favori pochi giorni dopo il mancato matrimonio tra Angela e Lorenzo. La donna dirà alla ragazza che Lope ha deciso di accettare un posto di lavoro come capocuoco di una delle più influenti famiglie della Spagna. Teresa confiderà a Vera che il cuoco aveva ricevuto delle importanti offerte di lavoro ma che le aveva rifiutate solo per stare accanto a lei.

Lope ha chiesto a Teresa di essere licenziato

Le anticipazioni rivelano che Teresa comunicherà a Vera che Lope ha accettato un lavoro presso le cucine di Madame Coquette. Il pubblico, a questo punto, assisterà ad un flashback di alcuni mesi in cui si vedrà la governante parlare col cuoco.

In questa circostanza, l'uomo confiderà alla donna: "L'unico modo per Vera di rassegnarsi alla nostra separazione è che io non abbia altra scelta che andarmene. Per questo ho bisogno che tu mi licenzi".Il racconto di Teresa lascerà senza parole Vera, la quale deciderà di scrivere una lettera d'addio a Lope.

Lorenzo ha festeggiato il suo compleanno alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà febbraio su Rete 4, Manuel ha provato a riappacificare Simona e Tono ma quest'ultimo non ha voluto sentir ragioni. Il marchesino ha fatto una proposta al ragazzo, offrendo un posto nella sua officina. Il marchesino ha poi confidato ad Adriano che è il papà dei bambini di Catalina.

Allo stesso tempo, quest'ultima ha fatto l'identica cosa con Alonso, che è rimasto particolarmente sorpreso.

Pia e Curro, intanto, hanno continuato ad indagare sulla morte di Jana. I due domestici hanno avuto la conferma che la ragazza è stata avvelenata con del potente veleno.

Infine Lorenzo ha festeggiato il suo compleanno con un numero ristretto di invitati. Curro è riuscito a impedire a Rufino di fare il suo arrivo alla tenuta come invitato del capitano de La Mata. L'ex baronetto ha così salvato Pia dall'essere scoperta dall'esperto di veleni.