Santos confesserà a Ricardo la verità su Ana dopo il suo ritorno a La Promessa nelle prossime puntate: "Avevi ragione, la mamma mi ha usato per ferirti", dirà deluso, "Non mi amava quando ero piccolo e non mi ama ora".

Le anticipazioni rivelano che Santos aprirà il suo cuore a Ricardo dopo giorni di freddezza. Il suo odio per Pia, però, resterà immutato.

Il ritorno di Santos a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'assenza di Santos peserà molto a Ricardo che si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre suo figlio. Nelle puntate in onda in Italia, il ragazzo è partito con Ana, accusata di aver rapito Dieguito per inscenare il suo ritrovamento.

Dopo diverse settimane, Santos tornerà da Ricardo che lo abbraccerà con affetto, pronto a ricominciare con lui. Il giovane otterrà anche il suo posto di lavoro e tutto sembrerà tornare alla normalità. Ricardo chiederà a suo figlio cosa sia successo con sua madre, ma lui si rifiuterà di parlare. Santos non si confiderà neanche con Petra che gli chiederà chiaramente il motivo del suo ritorno: "Mi mancava il suo lavoro", risponderà il ragazzo dicendole che con Ana va tutto bene. L'odio di Santos verso Pia resterà immutato nonostante l'appoggio della donna per la sua riassunzione. Il ragazzo, inoltre, chiederà nuovamente a Pia di cancellare dalla sua vita lui e suo padre perché ha rovinato la sua famiglia.

Ricardo si sentirà affranto, perché capirà che suo figlio non è cambiato affatto, ma non sarà proprio così.

L'ennesima delusione di Santos e la comprensione di Ricardo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos andrà da suo padre per parlare. "Voglio essere sincero", dirà a Ricardo, pronto ad aprirgli nuovamente la porta del suo cuore. "Avevi ragione tu", esordirà, "La mamma mi ha usato per ferirti". Ancora provato, Santos ammetterà di aver sbagliato a fidarsi di Ana e sarà evidente il suo dolore: "Mia madre non mi amava quando ero piccolo e non mi ama ora". Ricardo proverà a saperne di più, ma vedendo suo figlio in lacrime non se la sentirà di infierire. "Non voglio sapere altro per adesso", dirà Ricardo, assicurando a Santos tutto il suo appoggio. Il ragazzo tornerà al suo lavoro di sempre e sembrerà molto più cordiale con il resto della servitù.