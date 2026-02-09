Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda fino al 22 febbraio 22026 rivelano che per Catalina e Adriano arriveranno delle brutte notizie. Alonso deciderà di vietare, almeno per il momento, il loro matrimonio. Alla tenuta arriverà Eugenia, la quale porterà non poco scompiglio. I protagonisti ignoreranno che la donna nasconde un segreto. Manuel riceverà una brutta notizia dalla banca, che rifiuterà di concedergli il credito utile per avviare la sua attività con Tono.

Anticipazioni La Promessa: Alonso vieta le nozze tra Catalina e Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo che Alonso scoprirà il vero motivo del viaggio di Martina. La donna non è andata a Cordoba, ma a trovare la zia Cruz in prigione. L'uomo avrà anche una discussione con Manuel, che lo accuserà di non essersi comportato come con Catalina quando lui annunciò le nozze con Jana. Preoccupato che Leocadia possa essere coinvolta in uno scandalo, Alonso deciderà di vietare per il momento le nozze tra Catalina e Adriano.

L'arrivo di Eugenia e lo scompiglio nella famiglia

A La Promessa giungerà Eugenia, da poco uscita da un sanatorio per riprendersi dai maltrattamenti subiti negli anni da Lorenzo.

Onde evitare di compromettere ulteriormente la sua condizione psicologica, tutta la famiglia eviterà di raccontarle gli ultimi accadimenti. I protagonisti, però, non sanno che la donna nasconde un segreto. Eugenia incontrerà Curro, al quale rivelerà tutto quello che ha vissuto in sanatorio. L'uomo sarà molto felice del suo ritorno e della sua guarigione, e le prometterà di fare in modo che non le ricapiti quanto successo in passato.

Simona avrà uno scontro acceso con suo figlio Tono. Il giovane accuserà la donna di immischiarsi nella sua vita manifestando la sua avversità all'avvio del nuovo lavoro con Manuel. Quest'ultimo, poi, comunicherà al suo collaboratore una brutta notizia. Il direttore della banca, purtroppo, gli ha negato il prestito, dunque, i due non avranno abbastanza denaro per avviare la loro attività.

Tono deruberà davvero Manuel?

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo che la situazione tra Manuel e Tono diventerà sempre più compromessa. Le anticipazioni spagnole, infatti, rivelano che Manuel riuscirà a reperire il denaro necessario per avviare la costruzione degli aeromobili nell'hanger de La Promessa, ed affiderà a Tono l'incarico di andare fuori città ad acquistare i macchinari necessari per avviare la produzione. Tono, però, ritornerà senza il denaro e dirà di essere stato derubato. La situazione sarà alquanto intricata, sta di fatto che Simona accuserà il figlio di aver derubato Manuel. Tono è davvero un ladro? Si scoprirà nelle prossime puntate.