LDA e Aka7even, in vista del debutto come duo sul palco di Sanremo, sperano in una benedizione di Maria De Filippi, che in passato li ha visti debuttare come artisti partecipanti ad Amici. I due lo hanno ammesso in un'intervista concessa alla stampa, dove prima del via alla kermesse hanno sconfessato la voce sull'ospitata di Gigi D'Alessio alla serata delle Cover di Sanremo.

LDA e Aka7even si preparano per il Festival

LDA e Akaseven - alle rispettive età di 22 e 25 anni- saranno insieme il più giovane tra i Big concorrenti in corsa a Sanremo 2026.

Entrambi provenienti da Napoli e debuttati ad Amici di Maria De Filippi considerano la popolare conduttrice di Amici la loro "Madonna", tanto che si aspetterebbero una chiamata da De Filippi che possa dare loro la giusta motivazione per affrontare il Festival della canzone: 'Non vogliamo disturbarla, ma sappiamo che c'é'.

Nell'intervista che anticipa la loro partecipazione al Festival, LDA e Akaseven si sono anche detti a favore alla devoluzione di parte del ricavato di Sanremo volta alla ricostruzione del teatro napoletano Sannazzaro: "È proprio una tragedia. Lo conosco molto bene - ha riportato Lda - e sono molto affezionato al Sannazaro".

Arriva il nuovo progetto degli ex Amici

Poesie clandestine sarà il loro brano, presentato sul palco del teatro Ariston che é stato inserito nel loro primo joint album preparato in 16 giorni che contiene 10 pezzi ed uscirà il 6 marzo.

Il loro progetto in due però non significherà rinunciare alla propria singola identità. LDA intende proseguire il cammino Rnb, e Akaseven vuole continuare il suo percorso Urban. Insieme, di certo, rappresentano la napoletanità nel dual album, tanto che con fierezza LDA ha anticipato che la nuova musica lo vedrà con Akaseven cantare in lingua napoletana.. Il disco in due suonerà come un miscuglio di generi e sonorità e tra emozioni e stati d'animo diversi tra loro.

La sorpresa di Sanremo

Per la serata cover di Sanremo, gli ex Amici porteranno sul palco Tullio De Piscopo e Andamento Lento ma non il padre di LDA, Gigi d'Alessio, come molti si aspetterebbero. "È una leggenda vivente. Siamo cresciuti con lui e Pino Daniele.

Tullio è un'istituzione".

Insieme i due ex Amici, inoltre, hanno ammesso di non avere aspettative sulla vittoria del Festival. E immancabile, per Lda, la domanda su quali consigli gli abbia dato il padre Gigi D'Alessio per la gran prova Sanremo: "Come padre mi ha dato consigli d'oro, di vivermela serenamente, di essere Luca".

Il punto di riferimento di Akaseven é, invece, spirituale:

"Prego con me stesso, prego con Dio, ci parlo e mi fa stare bene. È un benessere".

Uno dei due ex Amici é single

Dal punto di vista sentimentale, AKA7even fa parlare di sé per la conferma della nuova love story: A inizio 2026 ha ufficializzato la sua relazione con Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

LDA, invece, é tornato single: in passato è stato fidanzato con Miriam Galluccio, sorella gemella di Francesca (ex fidanzata di Aka 7even), portando i media a definire i due ex Amici scherzosamente "cognati" per un periodo.