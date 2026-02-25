All'indomani della prima serata del Festival di Sanremo 2026, LDA e Aka7even sono al vertice della classifica delle scommesse sul vincitore del gioco Fantasanremo.

LDA e Akaseven dominano Fantasanremo

Con una performance eseguita da ultimi nell'ordine di esibizioni previste in scaletta, LDA e Aka7even sono riusciti a stupire molti del pubblico di Sanremo 2026, stando ai consensi degli utenti sui social. Sulle note di Poesie clandestine che anticipa il joint album, gli ex concorrenti di Amici hanno dato prova dei loro talenti vocali e di una forte presenza scenica.

Hanno così presentato una nuova proposta musicale dal ritmo latin pop, che sembra strizzare l'occhio ai tormentoni estivi.

Per Lda e Aka 7even sono 140 punti al FantaSanremo ed è la più alta posizione raggiunta dai Big in gara. Gli ex Amici sono diventati i primi classificati al Fantasanremo al termine della prima puntata di Sanremo 2026, merito dei diversi bonus cumulati al debutto festivaliero.

Il Bonus come migliori Performer ha garantito loro un Bonus di +15 punti. La presenza del Fiore Arancione sul palco del Festival é valsa loro come +10 punti. L'inchino con mano sul cuore ha poi permesso agli ex Amici di ottenere un Bonus di +10 punti. I due performer non hanno toccato il microfono per i primi 30 secondi, riuscendo a conquistarsi anche un extra di +10 punti.

Tra gli altri punti Bonus cumulati da LDA e Aka7even si aggiungono poi: Canta sulle scale +10; Si siede sulle scale +10; Ballerini +10; Direttore con papillon +10; Outfit luminoso +10; Braccialetto azzurro +10; Ultimo a esibirsi +10; Dopo l'una +10; Indossa anelli +5; Occhiali da sole +5; Presentato da co-conduttore +5).

Il messaggio di Gigi D'Alessio sui social

Ancor prima che si registrasser la performance dei ragazzi, Gigi D'Alessio ha rivolto un messaggio sui social al figlio d'arte Luca D'Alessio in arte LDA, che ha unito le forze con Aka7even a Sanremo 2026: "Goditi questi giorni, e divertiti, a me non devi dimostrare nulla, sono già orgoglioso del figlio e dell’artista che sei. Ti amo", ha scritto il cantautore, 59 anni, dicendosi quindi fiero della nuova nuova avventura intrapresa da LDA, 22 anni, sul palco dell'Ariston. Insieme ad Aka7even, 25 anni, LDA forma il concorrente più giovane tra i Big di Sanremo.