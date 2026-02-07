Domenica 8 febbraio 2026 in prima serata su Italia 1, Veronica Gentili e Max Angioni tornano a condurre una puntata de Le Iene: un appuntamento che si preannuncia ricco di esclusive: dalla crisi abitativa a Niscemi allo scontro tra libertà di cronaca ed editoria. Fra i numerosi servizi che andranno in onda, infatti, si parlerà dell'emergenza a Niscemi ma anche di odio social con una testimonia d'eccezione e di cronaca. La serata sarà impreziosita dalla presenza di due ospiti vip in studio: la cantante Alexia e l'attrice Alice De Andrè.

Lo sfogo di Laura Pausini: "Troppo odio, lascio i social"

Uno dei momenti più attesi della serata sarà sicuramente l'intervista che Stefano Corti a strappato a Laura Pausini. Recentemente vista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prossima al Festival di Sanremo, si è lasciata andare a un racconto intimo e amaro. Al centro del dibattito, la pioggia di critiche e commenti d'odio ricevuti dopo la pubblicazione delle cover del suo ultimo disco, in cui ha reinterpretato successi di colleghi come Marco Mengoni e Achille Lauro. "I social sono diventati un luogo in cui si vomita troppa rabbia," ha dichiarato la cantante, sottolineando che per questo motivo ha deciso di allontanarsi dai social network, cosa che aveva fatto a dicembre dell'anno scorso.

Non mancherà un passaggio sulla recente polemica con Gianluca Grignani: Pausini ha espresso il desiderio di un chiarimento faccia a faccia, magari approfittando proprio della settimana del Festival di Sanremo.

Cronaca e sociale: l'emergenza Niscemi e il caso Radio Onda Libera

Il programma non distoglie lo sguardo dall'attualità più cruda. Filippo Roma torna a Niscemi per accendere i riflettori sul dramma degli sfollati: a causa di una frana intere famiglie hanno perso la casa e non riescono a trovare una nuova sistemazione. L'inviato cercherà di smuovere la solidarietà locale, chiedendo ai proprietari di immobili sfitti di aprire le porte a chi oggi non ha più un tetto.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla libertà d'espressione con il servizio di Max Andreetta.

Al centro della vicenda, il licenziamento di Adriana Paratore, speaker di Radio Onda Libera. Durante la cronaca degli scontri di Torino per il centro sociale Askatasuna, la conduttrice aveva riferito del fermo di alcuni studenti sardi, aggiungendo commenti personali su futuri sgomberi. L'editore ha giudicato le informazioni inesatte, optando per il licenziamento immediato della collaboratrice. L'inviato de Le Iene darà voce a entrambi i protagonisti per ricostruire i fatti sulla non troppo sottile linea che passa fra il diritto di critica e i doveri editoriali di una emittente radiofonica.