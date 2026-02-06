L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro 2, si farà? A fare chiarezza ci ha pensato l'ideatore della fiction in una breve intervista rilasciata all'Ansa: "Stiamo già lavorando al seguito". Le prime due puntate si sono focalizzate sulla cattura del boss ed ha riscosso un grande successo in termini di ascolti tv visto che lo share in entrambe le serate del prime time ha superato il 20%.

La trama dell'Invisibile 2

L'Invisibile, avrà una seconda stagione. Raggiunto dall'Ansa, l'ideatore Pietro Valsecchi ha affermato: "Alla luce dell'interesse suscitato e del valore del racconto, stiamo già lavorando al seguito della serie".

Per quanto riguarda la trama dei prossimi episodi, tutto dovrebbe ruotare intorno al boss: i nuovi arresti, chi l'ha coperto in questi 30 anni di latitanza, il ruolo dell'amante, della sorella Rosalia e Andrea Bonafede ovvero colui che ha prestito l'identità a Matteo Messina Denaro per andare in clinica ad affrontare le cure. Per il Colonnello Lucio Gambera si prospetta un lavoro molto importante visto che il boss è morto portando via con sé tutti i segreti delle stragi più note.

Infine Pietro Valsecchi ha spiegato che la decisione di fare una seconda stagione de L'Invisibile è nata dalla grande risposta ottenuta in termini di ascolti: "I numeri hanno convinto Rai e CamFilm a continuare a raccontare una storia che riguarda da vicino il Paese intero".

Entusiasmo da parte dei fan

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo la seconda stagione della mini-serie tv L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro.

Uno spettatore ha affermato: "Che bello rivedremo Lino Guanciale indossare i panni di Lucio Gambera". Un altro utente ha aggiunto: "La necessitavamo una seconda stagione de L'Invisibile, perché non può finire solo con la cattura la fiction visto che dietro c'è un mondo ancora da raccontare". Tra gli utenti c'è chi ha detto: "Mi piacerebbe rivedere sul set l'intero cast confermato". Un altro utente ha invece commentato: "Sono davvero curioso di sapere cos'è accaduto dopo la cattura di Matteo Messina Denaro". Infine c'è chi ha detto: "Bello sapere che ci sarà una seconda stagione, perché ci sono troppe cose da sapere".