Le anticipazioni legate all'ultima puntata de L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro vedono il Maresciallo Lucio Gambera scosso a causa della perdita di uno dei suoi uomini a causa di una tragica fatalità. Gli ultimi due episodi della fiction che vede protagonista Lino Guanciale vanno in onda stasera mercoledì 4 febbraio, su Rai 1, subito dopo la puntata di Affari Tuoi.

L'Invisibile: anticipazioni 3° e 4° episodio

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni su L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro, tra il terzo e il quarto episodio sulla squadra capitanata da Lucio Gambera si abbatterà una nuova bufera: il Maresciallo dovrà dire addio ad uno dei suoi uomini a causa di una fatalità.

Gambera chiede a Ram e Dago di piazzare un'antenna ancora più potente su Monte Catalfano in modo da intercettare ogni minimo rumore riguardante Messina Denaro. Durante l'installazione dell'antenna, però, si abbatte un violento temporale. Nonostante la grande perdita l'operazione prosegue perché non c'è tempo da perdere e stavolta il Maresciallo decide di far piazzare delle microspie a casa di Rosalia, ovvero la sorella del boss.

È grazie alle immagini che la squadra del Maresciallo riesce ad ottenere informazioni preziose sugli ultimi spostamenti di Messina Denaro, al punto che riescono a risalire alla clinica dove il latitante ha fatto accesso per sottoporsi a cure mediche. La mattina del 16 gennaio, il Maresciallo Gambera decide agire insieme all'aiuto del GIS e di altri Reparti Territoriali così l'operazione "Tramonto" termina con la cattura di Matteo Messina Denaro, nonostante nei mesi precedenti una talpa aveva remato contro.

Ascolti tv: ottima risposta dei spettatori

La mini-serie tv con Lino Guanciale nei panni del Maresciallo Lucio Gambera ha ottenuto una grande risposta da parte del pubblico del piccolo schermo.

Martedì 3 febbraio, su Rai 1 L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro ha raccolto davanti alla tv 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5 Io Sono Farah è stato visto solamente da 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%. Bohemian Rhapsody in onda su Tv8 ha ottenuto solamente il 3,2% di share con 526.000 spettatori. Su Real Time Primo Appuntamento ha incollato davanti al piccolo schermo 314.000 spettatori e l’1.8% di share.

Il parere degli utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno espresso un parere sulla fiction targata Rai: c'è chi ha elogiato il cast, chi la trama e chi ha commentato le anticipazioni.

Un utente ha scritto: "Ora sono curiosa di capire chi è la talpa all'interno del gruppo. Potrei vederlo su RaiPlay in anteprima ma preferisco aspettare". Un altro utente ha affermato: "Ho visto tutto e ho pianto anche le lacrime del battesimo". Su Levante nel ruolo di attrice uno spettatore ha affermato: "Ragazzi è una cantante, ma recita meglio di alcuni che lo fanno per mestiere". Un altro utente ha commentato il ruolo di Lino Guanciale: "Veramente un patrimonio. Ogni ruolo che interpreta lo fa sempre al meglio". Un altro fan della serie ha invece fatto un paragone tra Lino Guanciale e Claudio Gioè: "Di solito è sempre Gioè a interpretare il ruolo in cui cattura i boss, ma Guanciale ha saputo interpretare il ruolo nel migliore dei modi".

Tra i vari c'è anche chi ha commentato gli ascolti: "Non avevo dubbi che L'Invincibile vincesse il prime time". Infine c'è anche chi si è domandato chi fosse la talpa: "Ragazzi giuro non riesco veramente a capire chi sia il traditore. Ho sospettato dell'amico Paolo, poi sono arrivata a sospettare di Ram. Ora invece ho seri due dubbi sul ragazzo che fa l'identikit".