Lucio Presta in qualità di agente dei vip ha deciso di scrivere un libro dal titolo Uragano dove ha rivelato alcuni retroscena legati ad alcuni suoi ex assistiti. Tra questi c'è anche Maria De Filippi, il 66enne ha rivelato che fra i due non c'è più alcun rapporto nonostante sia stato lui a far arrivare i ragazzi di Amici sul palco del Festival di Sanremo: "Quando sono stato schietto con lei non l'è piaciuto".

Le dichiarazioni di Lucio Presta

Lucio Presta ha precisato che i ragazzi di Amici di Maria sono arrivati sul palco del Festival di Sanremo grazie a lui.

Nel 2009 la vittoria di Marco Carta aveva suggellato il rapporto di lavoro, ma successivamente qualcosa si è rotto: "A me e Gianmarco Mazzi non ci è stato riconosciuto il merito". Nel 2012 infatti, il manager dei vip si era occupato del regolamento e della direzione artistica ma già alla prima puntata il suo nome venne tolto dai titoli di testa. Stando alla versione dei fatti raccontata dal 66enne, gli venne impedito l'accesso al backstage della conduttrice e venne indetta una conferenza stampa a sua insaputa. Il diretto interessato ha poi spiegato che addirittura gli artisti che seguiva non venivano più chiamati, al punto che Lorella Cuccarini ha deciso di cambiare agente per arrivare ad essere insegnante nel talent.

"Insieme abbiamo passato giornate in barca a ridere come pazzi, Maria si divertiva da morire perché apprezzava la mia schiettezza. Poi però quando sono stato schietto con lei non le è piaciuto", queste le parole di Presta utilizzate nei confronti di Maria De Filippi all'interno del libro Uragano.

Il parere degli utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno commentato le nuove dichiarazioni di Lucio Presta. Un utente ha criticato il marito di Paola Perego: "Questo signore non ha più artisti da rappresentare quindi scrive un libro criticando chi per anni lo ha fatto guadagnare. Non comprerò mai libri del genere". Un altro utente ha invece affermato: "Secondo me un filo di verità in ciò che ha detto Lucio Presta c'è, altrimenti si beccherebbe una querela oltre a fare una figuraccia". Un utente ha commentato: "Ultimamente Presta sta sparando a zero su chiunque". "Penso che con questo libro abbia toccato il fondo", ha concluso un utente.