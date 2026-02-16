Domenica 15 febbraio, Mara Venier ha invitato a Domenica In Patrizia Baldi e le due figlie Andrea Celeste e Aurora per ricordare Claudio Villa. A poche ore dall'intervista Manuela Villa si è resa protagonista di un duro sfogo su Instagram per non essere mai stata menzionata su Rai 1: "Ho provato ribrezzo per l'indifferenza nei miei confronti e di mio fratello".

Nell'intervista Patrizia Baldi ha ricordato i 32 anni di differenza con "Il Reuccio". Quando Villa morì, lei aveva solamente 29 anni. Poi ha spiegato che la coppia era solita discutere per motivi di gelosia: lei era molto gelosa, mentre lui chiedeva spesso alla moglie di non indossare abiti scollati.

Anche le figlie hanno ricordato il padre nei momenti di vita privata.

Lo sfogo di Manuela Villa

Nella notte tra domenica e lunedì 16 febbraio, Manuela Villa si è resa protagonista di un duro sfogo per via dell'intervista rilasciata da Patrizia Baldi e dalle sue due figlie nel salotto di Mara Venier: "Era una domenica di febbraio del 2026 e d’improvviso ho provato un brivido nel sentir parlare di mio padre a Domenica In. Poi ho provato ribrezzo per quella indifferenza nei miei confronti e di mio fratello. Quel fare finta di niente…". La 60enne ha fatto presente che per tutte l'intervista né lei né suo fratello Claudio sono mai stati nominati pur esistendo e portando avanti il cognome del compianto Villa: "Non potrete mai cancellare la realtà".

A quel punto Manuela Villa ha raccontato un aneddoto legato a suo padre: tutti gli eredi sono stati chiamati per dare il volto al francobollo con l'immagine del cantante in occasione dell'anniversario, ma al momento della pubblicazione il nome di Manuela è stata relegato all'ultima pagina. L'artista ha concluso sostenendo che la famiglia dovrebbe essere unita nel ricordare un uomo come Claudio Villa e ha ribadito che chi lo ama non può affatto cancellare il passato.

Claudio Villa: 5 figli e due mogli

Claudio Villa prima di sposare Patrizia Baldi e dare alla luce Andrea Celeste e Aurora, era stato sposato con Miranda Bonansea dalla quale avuto Mauro. Dalla relazione con Noemi Garofalo invece erano nati Claudio e Manuela ma il cantante non volle mai riconoscerli.

La battaglia legale si è conclusa solamente nel 2004, quando la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della vedova di Villa e delle figlie e si è pronunciata a favore di Manuela e Claudio: i due fratelli hanno così potuto aggiungere al cognome della madre anche quello del madre, ovvero Pica in arte Villa.