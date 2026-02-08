La puntata di Amici che è andata in onda l'8 febbraio si è aperta con l'ingresso in studio di Maria De Filippi e con lo stupore di Lorella Cuccarini nel vederla zoppicare. La presentatrice ha raccontato che si è fatta male alla caviglia per evitare di schiacciare il suo bassotto, e tutti i presenti l'hanno applaudita per augurarla una pronta guarigione.

Le parole della presentatrice di Amici

Domenica 8 febbraio Maria De Filippi è entrata negli studi di Amici con un passo un po' incerto, e Lorella Cuccarini si è accorta subito che c'era qualcosa che non andava.

Quando la professoressa le ha chiesto spiegazioni di quella camminata meno spedita del solito, la conduttrice ha risposto: "Ho male alla caviglia".

La padrona di casa del talent ha anche spiegato come è incappata in questo piccolo infortunio, infatti ha aggiunto: "Per evitare di schiacciare il mio bassotto, ho preso una botta".

Subito dopo la presentatrice si è accomodata sulla sua poltrona e non si alzata fino alla fine della puntata.

#Maria: "Ho male alla caviglia. Per evitare di schiacciare il mio bassotto ho preso una botta" ❤️#amici25 pic.twitter.com/252OxIIltW — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) February 8, 2026

Cos'è successo nel 18° speciale

La puntata di Amici che è andata in onda l'8 febbraio si è svolta in maniera piuttosto rapida, anche perché quasi metà classe non era in studio (sei titolari sono stati esclusi dalle gare e Alessio non c'era per motivi di salute).

I giudici Ilenia Pastorelli, Alex Britti e Marcello Sacchetta hanno osservato e valutato le esibizioni degli allievi, dopodiché hanno premiato Caterina e Lorenzo nel canto e Nicola nel ballo.

Nella seconda parte dello speciale sono iniziati gli esami per provare ad accedere al serale: Angie è stata la prima a sottoporsi al giudizio della commissione, ma non è riuscita a conquistare la maglia oro perché Anna Pettinelli le ha detto "no" due volte.

Il parere degli spettatori

L'esame di Angie è stato molto commentato sui social, e la maggior parte dei fan non è stato d'accordo con l'esito finale.

"Anna Pettinelli le dirà sempre di no, che si fa?", "Lei è bravissima e merita il serale", "Io non la trovo così preparata, c'è di meglio", "Tutto studiato per fare audience", "Che problemi ha la prof Pettinelli?", "Non capisco", "Se non passa lei, anche gli altri devono andare a casa", si legge su X l'8 febbraio.