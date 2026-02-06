Mediaset ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione e informazione dedicata al tema del cyberbullismo, a partire dal 7 febbraio 2026. L'iniziativa, che rafforza l'impegno sociale del gruppo, mira a informare il pubblico, specialmente i più giovani, sui rischi e le conseguenze della prevaricazione e della violenza online. Le attività previste interessano l'intero ecosistema Mediaset: reti televisive, radio e piattaforme digitali.

L'azienda ha coinvolto personalità note della televisione, speaker radiofonici, web creator e opinionisti per diffondere messaggi di informazione e prevenzione.

Nei promo realizzati, i protagonisti si rivolgono direttamente agli spettatori con un invito chiaro: “Ci sono messaggi che non vorresti ricevere mai, allora non scriverli”. Le testimonianze esplorano diversi aspetti del fenomeno, illustrando come riconoscere comportamenti scorretti e a chi rivolgersi in caso di necessità. La campagna promuove inoltre una maggiore consapevolezza sulle responsabilità individuali nell'uso dei dispositivi digitali.

Un impegno che va oltre la televisione

L'azione di Mediaset non si limita alla trasmissione di spot. Sono previste iniziative sui social network e nei programmi di approfondimento, con la partecipazione di specialisti, rappresentanti istituzionali e testimonianze dirette di giovani che hanno vissuto esperienze legate al cyberbullismo.

La campagna si propone di raggiungere non solo adolescenti e studenti, ma anche genitori, docenti e adulti, sottolineando la necessità di un'alleanza educativa tra scuola, famiglia e media.

La scelta di avviare la campagna in questo periodo è legata alla volontà di connettere il messaggio al contesto internazionale, dove la difesa dei diritti digitali e la tutela dei minori assumono un ruolo sempre più centrale. Mediaset conferma così la propria attenzione alle tematiche sociali, nella convinzione che prevenzione e informazione siano strumenti efficaci per contrastare il fenomeno.

Il cyberbullismo e le iniziative istituzionali

Negli ultimi anni, il cyberbullismo è emerso con forza nell'opinione pubblica a seguito di numerosi episodi che hanno coinvolto giovani.

Dati indicano che una percentuale significativa di studenti italiani ha subito o assistito a episodi di bullismo online, con conseguenze psicologiche e sociali rilevanti. Nel 2017 è stata approvata una legge specifica per il contrasto al cyberbullismo, che ha rafforzato il ruolo delle scuole e delle autorità nella prevenzione e gestione dei casi.

La campagna di Mediaset si inserisce in un quadro più ampio di interventi istituzionali e associativi, che includono iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Polizia Postale, enti locali e associazioni specializzate. Il coinvolgimento dei media è cruciale per raggiungere un pubblico sempre più connesso e influenzato dai contenuti digitali. La Giornata mondiale della sicurezza in rete, celebrata in Italia con eventi e materiali didattici, conferma la centralità del tema per l'educazione civica digitale.