Il conto alla rovescia è già iniziato, e martedì 17 marzo torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello VIP con la conduzione di Ilary Blasi.

Lo storico reality show prodotto da Endemol Shine Italy L’annuncio è arrivato tramite comunicato Mediaset, confermando una squadra rinnovata e un’impostazione editoriale che promette di accendere il dibattito.

Mediaset ha confermato che sarà Ilary Blasi a guidare la nuova edizione del reality. Per la conduttrice si tratta di un ritorno molto atteso, che segna una nuova fase della sua carriera televisiva.

Secondo quanto riportato da ANSA, la Blasi sarà al centro di un’edizione che punta a rinnovarsi senza perdere l’identità che ha reso il format un successo internazionale.

Dopo l'era Signorini, il nuovo GF VIP proverà a rinnovarsi anche grazie all'inedita coppia di opinioniste. Accanto a Cesara Buonamici, un volto storico di Mediaset, apprezzata per il suo stile diretto e istituzionale al TG5 e per la sua esperienza come opinionista nella versione non-VIP del GF, l'edizione 2023–2024, ci sarà anche Selvaggia Lucarelli. La nota giudice di Ballando con le Stelle, al suo debutto assoluto nel ruolo di opinionista del GF VIP, dovrà vivacizzare e al tempo stesso elevare i toni della polemica... Un ingrediente necessario per la buona riuscita del format.

Riguardo a Selvaggia Lucarelli, il quotidiano Libero ha ipotizzato un cachet record: l'opinionista, di certo capacissima nel creare dibattito e polarizzazione, avrebbe ottenuto un contratto non vincolante (in modo da poter continuare a lavorare in RAI) e un ingaggio da superstar.

Il GF VIP si rinnova: nuova linea editoriale imposta da Mediaset

Secondo quanto rivelato dall'ANSA, questa nuova edizione del GF VIP dovrebbe introdurre molti nuovi elementi, pur mantenendo l’identità pop che caratterizza il reality. Si è parlato di nuove linee guide imposte dalla rete. Alla base ci sarebbe la volontà di recuperare lo spirito originario del reality: un esperimento sociale, dove poter "studiare" i comportamenti e le interazioni fra i protagonisti.

In questo senso, il cast dovrebbe essere stato più accuratamente selezionato per dar forma a delle dinamiche più autentiche. Si è anche parlato di attenzione alla qualità dei contenuti. Molto probabilmente l'edizione condotta da Blasi sarà molto più snella rispetto a quelle targate Signorini. Alcune fonti non ufficiali hanno tirato in ballo la possibile durata di circa sei settimane. Si è poi parlato di un cast misto tra VIP e NIP.

I rumor sui possibili concorrenti

Nella Casa, secondo le ultime indiscrezioni da parte di influencer, analisti e insider attivi sul web, dovrebbero entrare cinque donne dal carattere dominante. Sono già stati fatti due nomi, non confermati da Mediaset. Il web parla con insistenza di Alessandra Mussolini e di Paola Caruso.

Un altro nome che circola, così come riportato da Tutto sul Gossip e ripreso anche qui da Blasting News, è quello dell'ex gieffina Guendalina Tavassi. Dopodiché, gli addetti ai lavori non escludono la possibile presenza di concorrenti molto discussi sui social. L'edizione punta a una maggiore sobrietà ma non appare verosimile che la produzione rinneghi del tutto le dinamiche volte ad aumentare l’engagement.

C'è anche chi si aspetta una terza presenza in studio oltre alla coppia Buonamici-Lucarelli. Ma su chi potrebbe essere questo o questa terza persona nessuno si è ancora sbilanciato.