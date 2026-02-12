Fiorello, conduttore e showman, ha introdotto una nuova parola legata al Festival di Sanremo durante una recente puntata del suo programma Viva Rai2!. La definizione di "sanremanza" prende spunto dai neologismi spesso diffusi dall’Accademia della Crusca e si propone come nuova modalità per descrivere tutto ciò che caratterizza l’atmosfera sanremese. "Non chiamatela più 'pennincanza', adesso c’è la 'sanremanza'", ha dichiarato Fiorello, sottolineando la voglia di trovare un termine aggiornato e identitario per il clima e l’immaginario che ruotano attorno alla storica kermesse canora italiana.

Fiorello ha spiegato come questa nuova parola voglia abbracciare le peculiarità uniche del Festival, superando il precedente concetto di "pennincanza" – termine già utilizzato in passato per indicare il particolare ambiente che si respira nella città ligure durante la settimana di Sanremo. Secondo lo showman, la 'sanremanza' meglio rappresenta la commistione tra musica, costume, spettacolo e tradizione che ogni anno prende vita durante l’evento, uno degli appuntamenti televisivi più rilevanti in Italia.

Il contesto di Viva Rai2! e il ruolo di Fiorello

Durante la conduzione di Viva Rai2!, il programma che quotidianamente racconta con toni leggeri e ironici l’attualità dello spettacolo italiano, Fiorello ha spesso lanciato nuovi modi di parlare, giocando sulla lingua italiana e sviluppando tormentoni che poi entrano nell’uso comune.

L’invenzione di "sanremanza" si inserisce in questa tradizione, segnando ancora una volta il legame tra linguaggio popolare e grande evento mediatico. La trasmissione Viva Rai2! si è affermata come uno degli spazi più innovativi del palinsesto Rai, grazie anche alla capacità di Fiorello di coinvolgere pubblico e ospiti nello sviluppo di nuove narrazioni sulla cultura televisiva italiana.

Il Festival di Sanremo fra tradizione e innovazione

Il Festival di Sanremo rappresenta, sin dagli anni Cinquanta, il principale evento musico-televisivo italiano, capace di attrarre milioni di spettatori e di fungere da palcoscenico per le tendenze musicali e di costume del paese. L’invenzione della "sanremanza" si inserisce in una storia fatta non solo di musica e artisti, ma anche di parole, frasi e simboli che ogni anno arricchiscono il lessico collettivo nazionale.

La città di Sanremo, durante la settimana del festival, si trasforma in un vero centro nevralgico della cultura popolare italiana, generando ogni volta fermento, attenzione mediatica e nuovi fenomeni di costume. Il termine coniato da Fiorello può così contribuire a definire e comprendere l’identità mutevole di una manifestazione che rimane al centro della vita culturale italiana.