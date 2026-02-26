La terza puntata della 76esima edizione del Festival di Sanremo entra nel vivo e porta delle news su Sanremo interessanti. Dopo le prime due serate, il pubblico attende la classifica di Sanremo aggiornata e il verdetto per la categoria emergenti. L’ordine di uscita dei cantanti viene comunicato a ridosso della diretta, aumentando la curiosità dei telespettatori.

Conduzione rinnovata: Conti con Shayk e Pantani

Alla guida accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, rivelano le news di Sanremo, ci saranno la top model russa Irina Shayk e l’attore Ubaldo Pantani, chiamato a sostituire Andrea Pucci dopo le polemiche dei giorni scorsi.

L’annuncio è arrivato - durante la trasmissione - a Che tempo che fa, chiudendo le indiscrezioni.

Finale Sanremo giovani: l'ultima sfida

Il momento centrale riguarderà la categoria Sanremo giovani. In finale troveremo Angelica Bove con “Mattone” e Nicolò Filippucci con “Laguna”. Uno solo alzerà il trofeo.

La votazione coinvolgerà le tre giurie: Televoto, Sala Stampa Tv e Web, Radio. Il sistema punta a bilanciare gusto popolare e giudizio tecnico. Al termine delle esibizioni verrà annunciato il vincitore..

Big in gara e la classifica di Sanremo

Oltre ai Giovani, si esibiscono 15 Big. Le loro performance verranno valutate al 50% dal Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. A fine puntata verrà comunicata la top five, senza ordine di piazzamento.

La classifica parziale di Sanremo diventa terreno di analisi. Ci saranno altre sorprese o verranno confermati gli artisti di ieri? Certo con tre serate già alle spalle, i brani iniziano a fissarsi nella memoria del pubblico. Alcuni crescono ascolto dopo ascolto, altri si fermano. La corsa verso la finale entra in una fase più netta. Ma vediamo la scaletta ufficiale:

Finale Nuove Proposte

Angelica Bove canterà Mattone alle ore 20:46

Nicolò Filippucci si esibirà con Laguna alle ore 20:51

Alle ore 20:58 verrà decretato il nome del vincitore della categoria Nuove Proposte

A seguire l'esibizione dei 15 Big

Maria Antonietta & Colombre canterà La felicità e basta alle ore 21:08

Leo Gassmann si esibirà con Naturale alle ore 21:17

Malika Ayane canterà Animali notturni alle ore 21:34

Sal Da Vinci – Per sempre sì alle ore 21:54

Tredici Pietro canterà Uomo che cade alle ore 22:10

Raf salirà sul palco con Ora e per sempre alle ore 22:26

Francesco Renga – Il meglio di me alle ore 23:02

Eddie Brock canterà Avvoltoi alle ore 23:22

Serena Brancale salirà sul palco per cantare Qui con me alle ore 23:29

Samurai Jay canterà Ossessione alle ore 23:49

Arisa canterà Magica favola alle ore 00:02

Michele Bravi canterà Prima o poi alle ore 00:08

Luchè canterà Labirinto alle ore 00:15

Mara Sattei salirà sul palco per cantare Le cose che non sai di me alle ore 00:30

Sayf canterà Tu mi piaci tanto alle ore 00:36

Ospiti internazionali: Alicia Keys viene affiancata da Ramazzotti

Tra i superospiti spiccano Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

I due artisti duetteranno sulle note di “Aurora”. Per la prima volta - emerge dalle news di Sanremo - il brano verrà interpretato in italiano anche da Keys. Un passaggio che unirà due percorsi diversi.

Il momento pace con Laura Pausini

Spazio anche a Laura Pausini, che salirà sul palco con il Piccolo Coro dell’Antoniano e alcuni bambini del Coro di Caivano. Insieme interpreteranno “Heal the World” di Michael Jackson. Il teatro si raccoglierà in un momento emozionante di Sanremo 2026. Probabilmente uno dei più toccanti.

Comicità e ritmo: De Luigi e Raffaele

Sul palco ci saranno anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Porteranno sketch rapidi, battute sui tormentoni del Festival di Sanremo, riferimenti all’attualità.

La loro presenza spezzerà la tensione della gara. Sarà l'occasione perfetta per lanciare Un bel giorno, una commedia familiare e romantica, al cinema dal 5 marzo.

Sanremo fuori dall’Ariston: Piazza Colombo e la nave

La musica uscirà anche dal teatro con i collegamenti esterni. I The Kolors si esibiranno in Piazza Colombo, trasformando il centro cittadino in un’arena. Giovani sotto il palco, cori, bandiere.

Dalla nave Costa Toscana, al largo di Sanremo 2026, il medley di Max Pezzali ci farà ballare. La scenografia richiamerà una sala giochi, mentre le sue hit scorreranno una dopo l’altra.