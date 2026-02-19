La Rai ha annunciato la scelta di affidare la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ad Auro Bulbarelli. Al suo fianco, nel ruolo di co-conduttrice, ci sarà il celebre soprano Cecilia Gasdia. Questa decisione segna un cambio di rotta rispetto alla cerimonia di apertura, la cui conduzione era stata affidata al direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca.

La conduzione della serata finale

La telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi vedrà quindi protagonisti Auro Bulbarelli, volto noto della redazione sportiva della Rai, e Cecilia Gasdia, artista di fama internazionale.

La scelta della rete pubblica giunge in un momento di attenzione mediatica, dopo le discussioni che avevano accompagnato la conduzione della cerimonia inaugurale da parte di Paolo Petrecca.

Il ruolo del direttore di Rai Sport

Paolo Petrecca, nella sua veste di direttore di Rai Sport, non sarà direttamente coinvolto nella conduzione della telecronaca della serata conclusiva dell'evento olimpico. Al momento, non sono state rese note comunicazioni ufficiali in merito a eventuali dimissioni o a cambiamenti nella dirigenza della testata sportiva. Non risultano, inoltre, conferme su un passaggio di consegne o su un incarico ad interim a Marco Lollobrigida.

Interpretazioni e prospettive

L'affidamento della telecronaca ad Auro Bulbarelli e Cecilia Gasdia viene interpretato da molti come un segnale di rinnovamento nella gestione della copertura televisiva dell'evento olimpico da parte della Rai.

La scelta di puntare su figure di spicco come Bulbarelli e Gasdia mira a garantire un'elevata qualità narrativa per la conclusione delle Olimpiadi. Al momento, non sono emerse ulteriori conferme ufficiali riguardo a futuri sviluppi nella direzione di Rai Sport.