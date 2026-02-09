Paolo Belli ha condiviso per la prima volta a Verissimo la sua esperienza riguardo alla malattia che ha colpito sua moglie, Deanna. Pur senza specificare la natura della patologia, il musicista ha rivelato che la situazione è oggi in miglioramento, con la moglie che segue controlli periodici e un legame di coppia che si è ulteriormente rafforzato.

Un legame fondamentale

Durante il periodo più critico, la coppia si è affidata completamente alle cure mediche. Tuttavia, è stata Deanna a porre una condizione essenziale: “Faccio tutto quello che mi chiedete, ma solo se Paolo può restare al mio fianco”.

Belli ha espresso la convinzione che l'energia del loro amore abbia giocato un ruolo cruciale nel superare insieme quella difficile prova.

Una sfida che ha arricchito il rapporto

Il cantautore ha descritto la malattia come una sfida che ha profondamente arricchito il loro rapporto. “Ci siamo detti tante cose in quegli anni. Anche nei silenzi ci parlavamo. Mi piace pensare che è stata una prova che ci ha arricchito”, ha affermato, evidenziando come il loro legame sia maturato e si sia consolidato nel tempo.

Sebbene non vi siano conferme indipendenti che riportino esattamente le stesse parole, interviste precedenti attestano il difficile periodo di salute affrontato da Deanna, durato circa tredici mesi e conclusosi con un miglioramento. In quel frangente, Paolo Belli aveva interrotto il tour per assistere la moglie, definendo l'esperienza “terribile” ma coronata da un lieto fine che ha portato sollievo alla famiglia.