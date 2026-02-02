Ricky Gervais ha riproposto il suo celebre monologo del 2020, pronunciato in occasione dei Golden Globe. In quell'intervento, il comico britannico invitava i vincitori a non utilizzare il palco delle cerimonie di premiazione per veicolare messaggi politici, sottolineando il suo stile irriverente e le sue posizioni riguardo al ruolo degli artisti in tali contesti.

Il monologo originale e il suo contesto

Il 5 gennaio 2020, durante la sua conduzione dei Golden Globe, Gervais aveva esplicitamente dichiarato: “Se vincete un premio, questa sera, non usate questo palco come piattaforma per un discorso politico.

Non siete in alcuna posizione di superiorità per dare una lezione al pubblico, su niente. Non conoscete nulla del mondo reale. Molti di voi hanno trascorso meno tempo tra i banchi di scuola di Greta Thunberg. Quindi, se vincete, venite qui, accettate il vostro piccolo premio, ringraziate il vostro agente e il vostro dio e andate a casa.” Questo passaggio, rimasto impresso per la sua franchezza, ha riacceso il dibattito.

Il dibattito sui discorsi politici durante le premiazioni

La questione dell'uso dei palchi internazionali per veicolare messaggi politici è un tema ricorrente. Esiste una divisione di opinioni: da un lato, vi è chi sostiene che tali eventi debbano rimanere spazi dedicati all'intrattenimento puro; dall'altro, chi ritiene che gli artisti, grazie alla loro visibilità, possano e debbano sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche sociali e politiche rilevanti.

Ricky Gervais, con la sua caratteristica vena provocatoria, ha più volte espresso la sua opinione su questo argomento, contribuendo ad alimentare il dibattito pubblico sul ruolo delle celebrità e sulla funzione delle cerimonie di premiazione nell'era contemporanea.

Ricky Gervais: un profilo

Ricky Gervais è un affermato comico, attore e sceneggiatore britannico, noto a livello internazionale soprattutto per aver creato e interpretato la serie televisiva di successo The Office. La sua fama è legata anche ai monologhi tenuti durante le premiazioni internazionali, spesso al centro di discussioni per il loro tono diretto, tagliente e provocatorio, che non teme di affrontare temi sensibili.