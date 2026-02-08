Rosanna Banfi, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, ha condiviso il suo percorso di rinascita. Accanto a lei, il padre Lino Banfi, la nipote Virginia e la bisnipote Matilde. Al centro dell’intervista, la sua recente vittoria contro un tumore, affrontato per la seconda volta a sedici anni di distanza dalla prima battaglia contro il cancro al seno.

La malattia e la guarigione: una nuova sfida

L’attrice ha raccontato di aver scoperto una piccola macchia al polmone durante una TAC effettuata a luglio. Inizialmente si era ipotizzato potesse trattarsi di un’infezione, una conseguenza del Covid o, appunto, un tumore.

La tosse persistente l’ha però spinta a tornare dal medico a settembre, quando è stato deciso di procedere con un intervento chirurgico. L’operazione ha confermato la presenza di un tumore maligno di soli sette-otto millimetri, fortunatamente senza coinvolgimento dei linfonodi. Rosanna ha dichiarato che “ora è tutto finito”, pur dovendo sottoporsi a controlli trimestrali.

Il sostegno familiare nei momenti di fragilità

Al ritorno a casa dall’ospedale, Rosanna ha attraversato un momento di profonda fragilità emotiva. Ha confidato al marito Fabio: “Ma non ti sei pentito? È la seconda volta, sono fallata”. La sua risposta, “sei la mia vita”, testimonia la profondità del loro legame e la forza che le ha permesso di affrontare la malattia.

La presenza di Lino Banfi in studio ha ulteriormente sottolineato il supporto familiare in un momento così delicato, rendendo il racconto ancora più intimo e significativo.

Un messaggio di speranza e resilienza

La storia di Rosanna Banfi si configura come un potente messaggio di speranza per chiunque stia affrontando una malattia oncologica. La sua testimonianza, condivisa in un contesto familiare e televisivo, mira a incoraggiare la prevenzione, la diagnosi precoce e la fiducia nelle cure mediche. La vicenda conferma il percorso di resilienza dell’attrice, già nota per il suo impegno nella sensibilizzazione sulla prevenzione dopo la prima diagnosi nel 2009.