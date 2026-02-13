Sabrina Ferilli è tornata protagonista sul piccolo schermo con la fiction Gloria, trasmessa su Rai1 a partire da febbraio 2024. In occasione della presentazione della serie, l’attrice ha espresso il suo desiderio di allontanarsi da ruoli troppo idealizzati, affermando di essere “stanca di interpretare santini” e di aver accolto con entusiasmo l’opportunità di vestire i panni di una “simpatica canaglia” come Gloria. Ferilli ha descritto il suo personaggio come una donna determinata, che “non si arrende, vuole restare giovane e protagonista a ogni costo”.

La serie vede Ferilli interpretare una conduttrice televisiva caduta in disgrazia, che intraprende un percorso di riscatto personale ricorrendo a mezzi poco convenzionali. Il cast della fiction include attori del calibro di Massimo Ghini, Sergio Assisi e Martina Lampugnani, che affiancano l’attrice protagonista. Ferilli ha sottolineato come il suo nuovo personaggio rappresenti “una donna normale, ma con molta gioia di vivere”, definendo l’esperienza interpretativa “una ventata di aria nuova” rispetto ai ruoli più convenzionali della sua carriera. “Sono stanca di essere chiamata a fare la santa, la donna tutta d’un pezzo – ha commentato – adoro raccontare personaggi pieni di contraddizioni”.

Secondo l’attrice, la figura di Gloria offre anche uno spaccato sui mutamenti nel mondo dello spettacolo e sulle pressioni legate all’età e alla visibilità.

Ferilli ha evidenziato la “freschezza di chi non vuole mollare” che contraddistingue la protagonista, definendo il progetto come estremamente stimolante sia a livello umano che artistico.

Una carriera poliedrica tra cinema e televisione

Sabrina Ferilli, nata nel 1964, si conferma una delle attrici italiane più amate e versatili, capace di eccellere nella commedia così come nel dramma, spaziando con disinvoltura dalla fiction televisiva al grande schermo. Nel corso della sua prolifica carriera, Ferilli ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento e il Premio Flaiano. Ha interpretato ruoli iconici in pellicole di successo come La grande bellezza di Paolo Sorrentino e Ferie d’agosto di Paolo Virzì, oltre a partecipare a fiction molto popolari quali Le ali della vita e L’amore strappato.

L’attrice ha spesso espresso il desiderio di raccontare “donne normali, non necessariamente eroine”, un’aspirazione che la serie Gloria sembra pienamente soddisfare, puntando sull’autenticità del personaggio.

La fiction Gloria: un racconto per il pubblico contemporaneo

La serie, trasmessa in prima serata su Rai1 nel febbraio 2024, esplora temi attuali quali la resilienza femminile e le sfide professionali nell’età matura. Attraverso una protagonista ricca di imperfezioni e dotata di una spiccata ironia, la fiction stimola una riflessione sui profondi cambiamenti della società e dell’universo televisivo italiano. La scelta di affidare il ruolo principale a Sabrina Ferilli si rivela coerente con l’intento narrativo di porre al centro la capacità di reinventarsi, un messaggio che l’attrice romana ha spesso veicolato nel corso della sua carriera.