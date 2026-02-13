Carlo Conti è stato scelto dalla Rai per guidare il Festival di Sanremo 2025. Il conduttore ha dichiarato di avere “carta bianca” nelle decisioni artistiche, escludendo qualsiasi interferenza da parte del Governo. Queste precisazioni sono giunte a seguito di alcune polemiche sorte riguardo all’indipendenza della direzione artistica del festival musicale italiano.

Durante un incontro con la stampa, Conti ha affermato: “Nessuno mi ha detto chi devo chiamare. Nemmeno la Rai, figuriamoci il Governo”. Il presentatore, che ha già condotto il festival dal 2015 al 2017, ha espresso la volontà di confermare il modello delle edizioni passate, sottolineando: “Mi è stata data piena fiducia, anche per la conduzione, la scelta degli ospiti, tutte le decisioni artistiche e musicali.

La cosa importante è la libertà”.

Conti ha ribadito che la costruzione di Sanremo 2025 procede in totale autonomia, aggiungendo: “Sono tranquillo perché scelgo in base al gusto televisivo, musicale e popolare. Sono un uomo di spettacolo che vuole far bene il proprio mestiere”. Il conduttore intende portare innovazione nel rispetto della storia del Festival: “Sanremo è una realtà importante anche per valorizzare la musica italiana, vivendo il presente e guardando al futuro”. La sua presenza come direttore artistico rassicura il pubblico, in attesa di un festival in linea con la tradizione, e l’ambiente musicale, interessato alle novità introdotte da Conti nelle precedenti edizioni. L’edizione 2025 si preannuncia dunque all’insegna della libertà di scelta artistica e della valorizzazione del panorama musicale italiano.

Il ritorno di Carlo Conti e il rapporto con la tradizione del Festival

Il ritorno di Conti alla guida del Festival rappresenta una scelta mirata della Rai, che punta su un professionista riconosciuto per la sua esperienza e la capacità di relazionarsi con diversi mondi artistici. Dopo il successo delle tre edizioni consecutive da lui dirette tra il 2015 e il 2017, che hanno visto l’introduzione di nuovi meccanismi di gara e una maggiore attenzione ai giovani, la sua nomina risponde all’esigenza di coniugare la tradizione del Festival con la capacità di evolversi. In passato, Conti aveva aperto la competizione anche a nuove leve della musica, garantendo spazio e visibilità a diversi generi. La sua figura è percepita come garanzia di equilibrio tra il rispetto della storia di Sanremo e il desiderio di rinnovamento.

Sanremo nella storia della televisione italiana

Il Festival di Sanremo, nato nel 1951, è uno degli eventi più seguiti e discussi della televisione italiana. Nel corso delle sue oltre settanta edizioni, ha contribuito allo sviluppo della musica pop nazionale, offrendo un palcoscenico a molti artisti poi diventati protagonisti della scena musicale. La manifestazione, trasmessa dal Teatro Ariston di Sanremo, muove ogni anno un pubblico vastissimo. Sotto la direzione di figure come Conti, il Festival ha consolidato il proprio ruolo sociale e culturale, rimanendo fedele alla propria identità ma aprendosi ai cambiamenti del panorama contemporaneo.