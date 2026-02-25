Il Festival di Sanremo vede un nuovo favorito secondo le quote aggiornate di Sisal.it: il duo composto da Fedez e Masini si è imposto in testa alla classifica, con una quota di 2,75. Questo posizionamento li vede superare Serena Brancale, la cui quota è salita a 3,25. La classifica è stata significativamente influenzata dalla prima serata e dall’ascolto dei brani in gara.

La nuova classifica Sisal

Attualmente, Fedez‑Masini guidano la corsa alla vittoria con una quota di 2,75. A seguire troviamo Serena Brancale, quotata a 3,25. Si nota una risalita per Arisa, che con il brano “Magica favola” raggiunge una quota di 6,00.

Tra i possibili outsider, emergono Sal da Vinci (9,00) e Ditonellapiaga (12,00). Fulminacci, considerato il vero underdog di questa edizione, si attesta a una quota di 20,00.

Il contesto delle scommesse

Le quote riflettono l’andamento della competizione dopo la prima serata, un momento cruciale che ha visto la TOP5 accendere l’interesse dei bookmaker. Il sorpasso di Fedez‑Masini su Serena Brancale segnala un cambiamento nelle percezioni degli esperti Sisal, che ora identificano il duo come principale candidato al successo finale.

La quota di Fulminacci a 20,00 lo posiziona come una possibile sorpresa. Altri artisti noti, come Tommaso Paradiso, hanno visto una discesa nella classifica dei favoriti, con una quota ora fissata a 16,00.

La dinamica delle quote evidenzia come la competizione sia ancora aperta e soggetta a variazioni. Questo è particolarmente vero dopo le prime esibizioni, che hanno generato reazioni immediate da parte del pubblico e della stampa, influenzando così le previsioni degli addetti ai lavori.