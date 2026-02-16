Il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio, è stato al centro di un’indagine condotta da Adnkronos, che ha interrogato diversi assistenti basati su intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo era raccogliere ipotesi sull’esito della competizione canora italiana.

Le previsioni delle IA

Le intelligenze artificiali consultate hanno delineato scenari e valutazioni generali sui potenziali favoriti, ma senza identificare un vincitore certo o una classifica definitiva. Le loro analisi si sono basate su criteri quali il gradimento del pubblico, la popolarità degli artisti e le tendenze musicali contemporanee, ma non è emersa una convergenza su un nome specifico.

Il contesto dell'evento

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà presso il Teatro Ariston. La conduzione e la direzione artistica saranno affidate a Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e altri co-conduttori. La serata finale è fissata per il 28 febbraio. L’attesa per le esibizioni e il responso del voto reale rimane elevata, mentre le elaborazioni delle IA rappresentano una mera suggestione in vista dell’evento.

Il verdetto finale, come da tradizione, sarà determinato dalle performance dal vivo e dal voto combinato del pubblico e delle giurie. Fino ad allora, le previsioni rimangono aperte e il Festival continua a generare grande curiosità e aspettative.